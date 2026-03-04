3 Bacaan Doa agar Diberikan Kemudahan saat Ujian

Headline
DOA agar diberikan kemudahan saat ujian adalah doa yang dibaca untuk memohon kepada Allah SWT agar diberi kelancaran, ketenangan, kemudahan memahami soal, serta hasil yang baik saat menghadapi ujian.
Biasanya doa ini dibaca sebelum atau saat mengerjakan ujian agar hati lebih tenang dan pikiran lebih fokus.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma lā sahla illā mā ja‘altahu sahlā, wa anta taj‘alul-ḥazna idzā syi’ta sahlā.
Artinya
“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau dapat menjadikan yang sulit menjadi mudah apabila Engkau kehendaki.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Rabbi syraḥ lī ṣadrī, wa yassir lī amrī, waḥlul ‘uqdatan min lisānī, yafqahū qawlī.
Artinya
“Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma anfa‘nī bimā ‘allamtanī, wa ‘allimnī mā yanfa‘unī, wa zidnī ‘ilmā.
Artinya
“Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarkanlah aku ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah ilmu kepadaku.”
Doa agar diberikan kemudahan saat ujian adalah bentuk ikhtiar batin untuk memohon pertolongan Allah agar diberi kelancaran, ketenangan, dan hasil terbaik. (Z-4)
Dalam ajaran Islam, berdoa untuk memohon kemudahan dianjurkan karena manusia membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Allah SWT dalam setiap langkah kehidupan.
Salah satu doa yang sering dibaca adalah doa yang diriwayatkan dalam hadis dan juga doa dari Nabi Musa yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Taha.
Dengan mengamalkan doa ini maka akan diberi ketenangan hati, dijauhkan dari kesulitan, dilancarkan usaha dan ikhtiar, dan diberi petunjuk jalan terbaik.
