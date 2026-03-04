Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

3 Bacaan Doa agar Diberikan Kemudahan saat Ujian

Reynaldi Andrian Pamungkas
04/3/2026 20:00
3 Bacaan Doa agar Diberikan Kemudahan saat Ujian
Berikut Bacaan Doa agar Diberikan Kemudahan saat Ujian(freepik)

DOA agar diberikan kemudahan saat ujian adalah doa yang dibaca untuk memohon kepada Allah SWT agar diberi kelancaran, ketenangan, kemudahan memahami soal, serta hasil yang baik saat menghadapi ujian.

Biasanya doa ini dibaca sebelum atau saat mengerjakan ujian agar hati lebih tenang dan pikiran lebih fokus.

Berikut 3 Bacaan Doa agar Diberikan Kemudahan saat Ujian

1. Doa Memohon Kemudahan

Bacaan Arab

Baca juga : 4 Doa agar Dimudahkan Segala Urusan: Arab, Latin, dan Arti

اللّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Bacaan Latin

Allāhumma lā sahla illā mā ja‘altahu sahlā, wa anta taj‘alul-ḥazna idzā syi’ta sahlā.

Artinya

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau dapat menjadikan yang sulit menjadi mudah apabila Engkau kehendaki.”

2. Doa Nabi Musa untuk Kelancaran

Bacaan Arab

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Bacaan Latin

Rabbi syraḥ lī ṣadrī, wa yassir lī amrī, waḥlul ‘uqdatan min lisānī, yafqahū qawlī.

Artinya

“Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”

3. Doa Memohon Ilmu yang Bermanfaat

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

Bacaan Latin

Allāhumma anfa‘nī bimā ‘allamtanī, wa ‘allimnī mā yanfa‘unī, wa zidnī ‘ilmā.

Artinya

“Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarkanlah aku ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah ilmu kepadaku.”

Doa agar diberikan kemudahan saat ujian adalah bentuk ikhtiar batin untuk memohon pertolongan Allah agar diberi kelancaran, ketenangan, dan hasil terbaik. (Z-4)

Sumber: smaiihs, banggabersarung



Editor : Reynaldi
