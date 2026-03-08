2 Doa agar Diberi Kemudahan: Arab, Latin dan Arti

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
DOA agar diberi kemudahan adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk memohon agar segala urusan, pekerjaan, atau masalah yang dihadapi menjadi lebih mudah dan lancar.
Doa ini biasanya dibaca ketika seseorang menghadapi kesulitan, akan memulai pekerjaan, belajar, atau menjalani aktivitas penting.
Salah satu doa yang sering dibaca adalah doa yang diriwayatkan dalam hadis dan juga doa dari Nabi Musa yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Taha.
Doa tersebut berisi permohonan agar Allah melapangkan hati, memudahkan urusan, serta memberikan kelancaran dalam berbicara dan bertindak.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma lā sahla illā mā ja‘altahu sahlā, wa anta taj‘alul ḥazna idzā syi’ta sahlā.
Artinya
“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau dapat menjadikan kesulitan, jika Engkau kehendaki, menjadi mudah.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Rabbi ishraḥ lī ṣadrī, wa yassir lī amrī, waḥlul ‘uqdatan min lisānī, yafqahū qawlī.
Artinya
“Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”
Doa-doa tersebut sering dibaca untuk memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam pekerjaan, belajar, berbicara, maupun menghadapi berbagai urusan kehidupan. (Z-4)
Dalam ajaran Islam, memohon kemudahan dianjurkan karena manusia memiliki keterbatasan, sedangkan Allah Maha Memudahkan segala sesuatu.
Makna dari doa ini adalah bentuk tawakal dan keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu mengubah kesulitan menjadi kemudahan.
Biasanya doa ini dibaca sebelum atau saat mengerjakan ujian agar hati lebih tenang dan pikiran lebih fokus.
Dengan mengamalkan doa ini maka akan diberi ketenangan hati, dijauhkan dari kesulitan, dilancarkan usaha dan ikhtiar, dan diberi petunjuk jalan terbaik.
