2 Doa agar Diberi Kemudahan: Arab, Latin dan Arti

DOA agar diberi kemudahan adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk memohon agar segala urusan, pekerjaan, atau masalah yang dihadapi menjadi lebih mudah dan lancar.

Doa ini biasanya dibaca ketika seseorang menghadapi kesulitan, akan memulai pekerjaan, belajar, atau menjalani aktivitas penting.

Salah satu doa yang sering dibaca adalah doa yang diriwayatkan dalam hadis dan juga doa dari Nabi Musa yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Taha.

Doa tersebut berisi permohonan agar Allah melapangkan hati, memudahkan urusan, serta memberikan kelancaran dalam berbicara dan bertindak.

Berikut 2 Bacaan Doa agar Diberi Kemudahan

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

Bacaan Latin

Allāhumma lā sahla illā mā ja‘altahu sahlā, wa anta taj‘alul ḥazna idzā syi’ta sahlā.

Artinya

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau dapat menjadikan kesulitan, jika Engkau kehendaki, menjadi mudah.”

Bacaan Arab

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Bacaan Latin

Rabbi ishraḥ lī ṣadrī, wa yassir lī amrī, waḥlul ‘uqdatan min lisānī, yafqahū qawlī.

Artinya

“Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”

Doa-doa tersebut sering dibaca untuk memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam pekerjaan, belajar, berbicara, maupun menghadapi berbagai urusan kehidupan. (Z-4)

