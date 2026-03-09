Bank Woori Saudara Tebar Kepedulian Ramadan, Hadirkan Harapan untuk Warga Prasejahtera di sekitar TPA Cipucang

Program Ramadan: Bag of Happiness 2026 PT Bank Woori Saudara Indonesia.(Dok. BWS)

RAMADAN menjadi momentum untuk memperluas kepedulian dan menghadirkan manfaat nyata bagi sesama. Semangat inilah yang kembali diwujudkan oleh PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan bertajuk Ramadan: Bag of Happiness 2026.

Melalui program ini, BWS menyalurkan bantuan berupa paket bahan kebutuhan pokok untuk mendukung kebutuhan berbuka puasa dan sahur bagi masyarakat prasejahtera. Dalam pelaksanaannya, BWS kembali menggandeng Human Initiative (HI) sebagai mitra penyaluran bantuan agar manfaat program dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan.

Penyerahan donasi dilakukan secara langsung oleh Direktur Business Support Bank Woori Saudara, Edwin Sulaeman, pada 6 Maret 2026 di Kantor Pusat Bank Woori Saudara.

Bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada warga di sekitar TPA Cipucang, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kawasan ini berada di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menjadi tempat tinggal bagi masyarakat prasejahtera, termasuk para pemulung serta keluarga yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas pengelolaan sampah.

Di tengah berbagai keterbatasan sosial dan ekonomi, masyarakat di wilayah ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Penghasilan yang tidak menentu, kondisi lingkungan yang kurang sehat, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya dasar menjadikan dukungan kebutuhan pokok sebagai bantuan yang sangat berarti, khususnya selama Ramadan.

Karena itu, program penyaluran paket sembako ini menjadi langkah yang relevan dan berdampak. Tidak sekadar membantu memenuhi kebutuhan harian, inisiatif ini juga menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.

Kolaborasi antara BWS dan Human Initiative melalui program Bag of Happiness diharapkan dapat menghadirkan kebahagiaan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di bulan suci. Bagi BWS, program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan untuk terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Direktur Business Support Bank Woori Saudara, Edwin Sulaeman, menyampaikan bahwa Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan dampak sosial yang lebih luas.

“Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi antara BWS dan masyarakat. Kehadiran BWS tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga menghadirkan dampak sosial bagi mereka yang membutuhkan. Melalui program ini, kami berharap dapat sedikit meringankan beban sekaligus membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (9/3).

Ke depan, BWS menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan berbagai inisiatif sosial yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Dengan membuka ruang kolaborasi bersama berbagai pihak, BWS berharap program-program CSR yang dihadirkan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. (RO/Z-10)