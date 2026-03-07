UPH Perkuat Ekosistem Musik Indonesia Lewat Jalur Pendidikan

Ilustrasi(Antara)

MEMPERINGAT Hari Musik Nasional, Fakultas Musik Universitas Pelita Harapan (UPH) berkolaborasi dengan Kairos Multi Jaya menggelar rangkaian workshop industri musik bertajuk Harmoni Vol. II. Acara ini berlangsung mulai 9 hingga 16 Maret 2026 di Kampus UPH Karawaci, Tangerang.

Program ini tidak hanya menyuguhkan pertunjukan musik dan pameran, tetapi juga berbagai sesi edukatif yang menyoroti evolusi industri musik. Peserta diberikan kesempatan langka untuk menjajal langsung perangkat audio profesional yang menjadi standar di studio rekaman maupun sistem audio live.

Salah satu sesi utama adalah “Studio to Social: Music Production 101 – Recording, Mixing & Simple Mastering for Social Media” yang menghadirkan Wishnu Dewantara dan Elifas Sonaru. Workshop ini membahas proses produksi musik modern untuk kebutuhan distribusi digital, mulai dari recording, mixing, hingga mastering sederhana untuk platform media sosial. Wishnu juga membagikan pengalaman mengadaptasi unsur musik tradisional Nusantara ke dalam produksi musik modern.

Selain itu, Kairos Multi Jaya menghadirkan workshop “Audio Network Integration with Dante” yang membahas teknologi audio networking berbasis Dante, sistem yang kini menjadi standar dalam produksi audio profesional modern karena memungkinkan perangkat audio terhubung dalam satu jaringan digital yang fleksibel dan efisien.

Dosen Fakultas Musik UPH sekaligus panitia Harmoni Vol. II, Revie, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan dunia pendidikan dan industri musik.

“Harmoni Vol. II tidak hanya menjadi perayaan Hari Musik Nasional, tetapi juga ruang kolaborasi antara akademik dan industri. Kehadiran Kairos Multi Jaya memberi kesempatan mahasiswa memahami teknologi audio dan proses produksi musik langsung dari para profesional,” ujarnya.

Sementara itu, Martin, Board of Director Kairos Multi Jaya, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung perkembangan industri musik dan audio di Indonesia.

“Industri musik terus berkembang dengan hadirnya teknologi digital, AI, dan sistem audio berbasis jaringan. Melalui kerja sama dengan institusi pendidikan seperti UPH, kami berharap dapat membuka wawasan mahasiswa sekaligus mendorong lahirnya generasi baru kreator musik dan audio engineer di Indonesia,” kata Martin.

Sebagai informasi, Kairos Multi Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan solusi audio visual yang menyediakan teknologi audio untuk kebutuhan live sound, studio recording, broadcast, event production, hingga instalasi sistem audio di berbagai sektor industri di Indonesia.