Mendorong Gaya Hidup Aktif dan Edukasi Kesehatan di Tengah Kota Besar

PUSAT fisioterapi dan pilates Cardea terus mengembangkan bisnisnya di kota-kota besar di Indonesia. Kali ini dengan membuka cabangnya yang ke-8 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Acara peresmian cabang ke-8 yang berlangsung pada Sabtu (7/3/2026) ini dirangkai dengan kegiatan yang menggabungkan gaya hidup aktif, edukasi kesehatan, dan pengalaman studio secara langsung.
Founder Cardea Physiotherapy & Pilates Yurike Lanser mengatakan Cardea Semarang menjadi bagian ekspansi berkelanjutan di berbagai kota besar. "Dengan mengusung filosofi Power. Precision. Control, Cardea Semarang menghadirkan konsep physio-pilates yang mengintegrasikan fisioterapi dan pilates dalam satu pendekatan latihan aman, terukur dan personal," ujar Yurike.
Ia menegaskan dengan standar operasional konsisten, pelatihan internal yang ketat, serta peralatan berkualitas tinggi, pihaknya berkomitmen menghadirkan pengalaman latihan profesional, aman, dan berorientasi pada hasil.
Rangkaian acara peresmian Cardea Semarang itu dimulai dengan kegiatan Ngabuburit Mini Run, Health Talk Session terkait pentingnya latihan yang tepat untuk mencegah cidera dan menjaga performa tubuh, serta ditutup dengan sudio tour bagi para tamu untuk mengenal lebih dekat fasilitas dan konsep latihan.
Yurike menjelaskan rangkaian acara peresmian memang dirancang untuk memperkenalkan Cardea Semarang bukan hanya sebagai studio pilates, tetapi sebagai ruang komunitas yang mendukung gaya hidup aktif dan mindful.
“Kehadiran kami di Semarang merupakan langkah kami makin dekat dengan masyarakat yang mau bergerak lebih cerdas dan lebih sadar. Kami harap kami dapat menjadi partner jangka panjang dalam perjalanan hidup sehat warga Semarang,” tukas Yurike.
Sebelum grand opening, Cardea Semarang juga membuka trial days mulai 5 Maret 2026. Masyarakat bisa mencoba langsung pilates dengan didampingi instruktur terlatih sesuai standar Cardea Group.
Selain itu, juga terdapat opening special offer yang berlaku hingga 14 Maret 2026, untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang bergabung dengan benefit khusus selama periode pembukaan. (H-2)
