IPB University Sediakan Beasiswa S2 Plus Dana Riset untuk Wartawan

Rektor IPB University Doktor Alim Setiawan Slamet, saat panen anggur di Agribusiness Technology and Park (ATP) di Cikarawang, Dramaga, Bogor, Jumat (6/3).(MI/DEDE SUSIANTI)

TAHUN ini IPB University akan menyediakan beasiswa program S2 bagi wartawan. Termasuk juga pendanaan grant riset-nya.

Kabar baik itu disampaikan langsung Rektor IPB University Doktor Alim Setiawan Slamet, usai panen anggur dan buka bersama wartawan di Pendopo Agribusiness and Technology Park (ATP) Cikarawang, Dramaga, Bogor, Jumat (6/3).

"Tahun ini akan beasiswa program S2 bagi wartawan. Termasuk riset grant-nya. Kalau masuk tahun ini, risetnya tahun depan. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang agromaritim,"ungkap Rektor Alim yang disambut riuh oleh awak media.

Baca juga : Nasi bukan Biang Perut Buncit, Ini Penjelasan Ahli Gizi

Lebih detail soal program ini dijelaskan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University Profesor Deni Noviana. Dia menjelaskan program ini akan dimulai pada semester ganjil tahun 2026.

"Di minggu kedua Agustus 2027 kita sudah bisa menerima mahasiswanya. Beberapa waktu ke depan kita akan tentukan kriteria dan syarat. Beasiswa UKT istilahnya. Beasiswa ini satu paket dengan penelitiannya,"katanya.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia yang dibayarkan setiap semester.

Yang menjadi daya tarik, lanjutnya, rancang programnya bukan 2 tahun, tapi 1 tahun setengah.

"Kita akan desain kurikulumnya dengan 18 bulan bisa. Karena jalur khusus, usia tidak dibatasi. Tesisnya akan disediakan topiknya. Kami diskusi dengan pasca(sarjana), akan diatur dosen-dosen pembimbingnya," pungkasnya. (H-2)