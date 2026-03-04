9 Tips Mengatasi Bau Kaki secara Alami

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BAU kaki adalah kondisi di mana kaki mengeluarkan aroma tidak sedap akibat keringat yang bercampur dengan bakteri pada kulit kaki.
Meskipun kaki manusia memiliki banyak kelenjar keringat, kondisi lembap dan tertutup lama oleh sepatu atau kaos kaki membuat bakteri berkembang biak, sehingga muncul bau khas.
Cuci kaki minimal 2 kali sehari dengan sabun, terutama setelah beraktivitas. Pastikan sela-sela jari juga dibersihkan.
Rendam kaki dalam air hangat yang dicampur garam selama 15 sampai 20 menit untuk membantu membunuh bakteri penyebab bau.
Daun sirih memiliki sifat antibakteri alami yang dapat membantu mengurangi bau kaki.
Lemon mengandung asam alami yang membantu mengurangi bakteri dan keringat berlebih.
Taburkan sedikit baking soda pada kaki atau di dalam sepatu untuk menyerap kelembapan dan bau.
Gunakan kaos kaki berbahan katun agar kaki tetap kering dan tidak lembap.
Sepatu yang lembap bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Pastikan sepatu benar-benar kering sebelum dipakai kembali.
Hindari memakai sepatu tertutup terlalu lama. Sesekali gunakan sandal agar sirkulasi udara lebih baik.
Rendam kaki dalam campuran air dan cuka apel untuk membantu membunuh bakteri penyebab bau.
Bau kaki biasanya disebabkan oleh keringat dan bakteri. Dengan menjaga kebersihan serta menggunakan bahan alami, masalah ini bisa dikurangi secara efektif. (Z-4)
Sumber: halodoc, ciputrahospital
Kaki memiliki banyak kelenjar keringat. Saat kaki berkeringat dan berada dalam kondisi lembap, misalnya karena memakai sepatu tertutup terlalu lama, bakteri akan berkembang biak
Kaki memiliki banyak kelenjar keringat. Saat kaki berkeringat dan berada dalam kondisi lembap, misalnya karena sepatu tertutup terlalu lama
Bau kaki biasanya disebabkan oleh bakteri. Mencuci kaki dengan sabun antibakteri membantu mengurangi kuman penyebab bau.
Bau kaki menjadi masalah umum yang disebabkan oleh kombinasi keringat dan bakteri. Meski tidak berbahaya, perlu ditangani dengan perawatan kebersihan yang baik
Hilangkan bau kaki membandel? Temukan cara ampuh menghilangkan bau kaki secara permanen! Tips & triknya di sini. Klik & ucapkan selamat tinggal pada bau kaki! lihat selengkapnya di sini
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved