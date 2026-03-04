Berikut Tips Mengatasi Bau Kaki secara Alami(freepik)

BAU kaki adalah kondisi di mana kaki mengeluarkan aroma tidak sedap akibat keringat yang bercampur dengan bakteri pada kulit kaki.

Meskipun kaki manusia memiliki banyak kelenjar keringat, kondisi lembap dan tertutup lama oleh sepatu atau kaos kaki membuat bakteri berkembang biak, sehingga muncul bau khas.

Berikut 9 Tips Mengatasi Bau Kaki secara Alami

1. Cuci Kaki Secara Rutin

Cuci kaki minimal 2 kali sehari dengan sabun, terutama setelah beraktivitas. Pastikan sela-sela jari juga dibersihkan.

2. Gunakan Air Garam

Rendam kaki dalam air hangat yang dicampur garam selama 15 sampai 20 menit untuk membantu membunuh bakteri penyebab bau.

3. Rendam dengan Daun Sirih

Daun sirih memiliki sifat antibakteri alami yang dapat membantu mengurangi bau kaki.

4. Oleskan Air Lemon

Lemon mengandung asam alami yang membantu mengurangi bakteri dan keringat berlebih.

5. Gunakan Baking Soda

Taburkan sedikit baking soda pada kaki atau di dalam sepatu untuk menyerap kelembapan dan bau.

6. Ganti Kaos Kaki Setiap Hari

Gunakan kaos kaki berbahan katun agar kaki tetap kering dan tidak lembap.

7. Jemur Sepatu Secara Berkala

Sepatu yang lembap bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Pastikan sepatu benar-benar kering sebelum dipakai kembali.

8. Biarkan Kaki Bernapas

Hindari memakai sepatu tertutup terlalu lama. Sesekali gunakan sandal agar sirkulasi udara lebih baik.

9. Gunakan Cuka Apel

Rendam kaki dalam campuran air dan cuka apel untuk membantu membunuh bakteri penyebab bau.

Bau kaki biasanya disebabkan oleh keringat dan bakteri. Dengan menjaga kebersihan serta menggunakan bahan alami, masalah ini bisa dikurangi secara efektif. (Z-4)

Sumber: halodoc, ciputrahospital