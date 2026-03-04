Berikut Manfaat Buah Bit untuk Kesehatan(freepik)

BUAH bit adalah tanaman umbi berwarna merah keunguan yang berasal dari spesies bernama Beta vulgaris. Bagian yang paling sering dikonsumsi adalah akarnya, meskipun daunnya juga bisa dimakan.

Buah bit memiliki rasa sedikit manis dan tekstur lembut setelah dimasak. Warna merahnya berasal dari pigmen alami bernama betalain yang juga berfungsi sebagai antioksidan.

Buah yang kaya akan nutrisi seperti folat, zat besi, vitamin C, serat, dan nitrat alami ini sering dikonsumsi sebagai jus, salad, atau campuran smoothie karena manfaatnya yang beragam bagi tubuh.

Berikut 12 Manfaat Buah Bit untuk Kesehatan

1. Meningkatkan Stamina dan Energi

Kandungan nitrat alami dalam buah bit membantu meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen dalam tubuh, sehingga cocok dikonsumsi sebelum olahraga.

2. Menjaga Kesehatan Jantung

Nitrat dalam bit dapat membantu menurunkan tekanan darah dan melancarkan aliran darah, sehingga baik untuk kesehatan jantung.

3. Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bit dapat membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah lebih stabil.

4. Mencegah Anemia

Buah bit mengandung zat besi dan folat yang berperan dalam pembentukan sel darah merah.

5. Melancarkan Pencernaan

Kandungan seratnya membantu mencegah sembelit dan menjaga kesehatan usus.

6. Menjaga Kesehatan Hati

Bit membantu proses detoksifikasi alami hati dan mendukung fungsi organ tersebut.

7. Mengontrol Gula Darah

Meskipun rasanya manis, bit memiliki indeks glikemik sedang dan seratnya membantu mengontrol kadar gula darah.

8. Meningkatkan Fungsi Otak

Aliran darah yang lebih lancar berkat nitrat dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fungsi kognitif.

9. Membantu Menurunkan Berat Badan

Bit rendah kalori dan tinggi serat, sehingga membuat kenyang lebih lama.

10. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Kandungan vitamin C dan antioksidan membantu melawan radikal bebas.

11. Menjaga Kesehatan Kulit

Antioksidan dalam buah bit membantu menjaga kulit tetap sehat dan cerah.

12. Mengurangi Peradangan

Senyawa betalain dalam bit memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.

Buah bit merupakan sumber nutrisi yang baik untuk kesehatan jantung, darah, pencernaan, hingga daya tahan tubuh. Konsumsi secara rutin dalam jumlah wajar dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. (Z-4)

