Integrasikan AI, Kelas Pintar Dukung Belajar Mandiri

(MI/HO)

SEIRING dengan perkembangan zaman dan teknologi serta menyesuaikan dengan kebutuhan generasi saat ini, perusahaan penyedia solusi pendidikan berbasis teknologi Kelas Pintar melakukan beberapa pembaruan pada platform pendidikannya. Pembaruan ini bertujuan menghadirkan pendidikan berbasis digital yang menyesuaikan kebutuhan zaman dan generasi peserta didik.



"Kami selalu berkomitmen terus berpartisipasi aktif dalam memberikan solusi pendidikan berbasis teknologi bagi pendidikan Indonesia. Salah satunya dengan terus berinovasi dan menghadirkan teknologi terkini sebagai wujud komitmen kami," ujar Fernando Uffie, Founder dan CEO Kelas Pintar, dalam keterangan resmi, Selasa (3/3).

Salah satu pembaruan yang dilakukan Kelas Pintar yakni dengan menerapkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada platform Kelas Pintar. Penggunaan AI Kelas Pintar ini guna mendukung kegiatan belajar mengajar, membantu penyelenggaraan asesmen, dan mendukung belajar mandiri murid menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih pintar.

Guna mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas, Kelas Pintar menyediakan Classroom Activity Generator yakni fitur AI yang dapat membantu guru dalam membuat kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tempat dan alat yang tersedia. Guru dapat memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan ide pembelajaran yang interaktif, memudahkan penerapan pembelajaran kolaboratif, serta menghadirkan diferensiasi tugas berdasarkan kemampuan murid.

Selanjutnya, untuk membantu penyelenggaraan asesmen, Kelas Pintar menghadirkan fitur AI yang dapat digunakan guru mulai dari persiapan hingga penilaian asesmen murid. Fitur Objective to Subjective merupakan fitur yang dapat membantu guru melakukan perubahan dari soal pilihan ganda menjadi soal uraian secara otomatis.

Ada pula fitur Subjective Paper Evaluation yang dapat digunakan guru untuk memeriksa hasil pengerjaan asesmen murid untuk soal uraian secara otomatis. Tak hanya mempermudah proses reviu dan revisi hasil sebelum nilai dipublikasikan, fitur ini membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan murid berdasarkan jawaban di setiap soalnya.

Sedangkan untuk mendukung belajar mandiri murid, Kelas Pintar kini memiliki fitur AI yakni Instant Doubt Solver. Murid dapat mengajukan pertanyaan terkait materi pelajaran, tugas, atau latihan soal yang belum dipahami pada fitur ini. Pertanyaan dapat dikirimkan melalui unggahan foto maupun mengetikkan pada kolom yang tersedia. Kemudian AI akan memberikan jawaban beserta penjelasan kepada murid. (I-2)