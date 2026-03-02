Bukber bersama Calhaj 2026, Sahid Tour Mohon Doa Kelancaran Penyelenggaraan Haji

Ilustrasi(Dok Istimewa)

SEIRING terjadinya geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, para calon jemaah haji (Calhaj) diminta tetap tenang dan terus berdoa kepada Allah swt agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dapat tetap terselenggara dengan baik. "Perang Teluk pecah, kami selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji atau PPIH cukup khawatir. Kita memohon bapak dan ibu calhaj Sahid Tour terus berdoa kepada Allah swt agar penyelenggaraan haji tahun ini tetap dapat berjalan baik dan lancar," kata Presiden Direktur Sahid Tour Hariyadi BS Sukamdani pada acara Berbuka Bersama (Bukber) dengan Calhaj Sahid Tour 2026 di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu sore (1/3).

Hariyadi juga berpesan kepada sekitar 500 calhaj Sahid Tour 2026 untuk menjaga kesehatan dan kebugaran sehingga pada pelaksanaan ibadah haji bulan Mei mendatang dapat melaksanakan rukun Islam kelima tersebut dengan sebaik-baiknya. "Mengingat waktu ibadah haji yang semakin dekat mari kita jaga kesehatan bersama. Kami juga memohon maaf jika dalam pelayanan kami terdapat kekurangan," cetus Hariyadi yang mengenakan baju koko putih berpeci hitam.

Direktur Sahid Tour Hari Prakoso menambahkan selama bulan Ramadhan pihaknya berbagi santunan bagi yatim dan duafa ke beberapa panti asuhan termasuk di cabang Sahid Tour di Solo, Semarang, dan lain-lain.

"Jadi ada dana dari bapak dan ibu Calhaj 2026 yang kami sisihkan ke panti asuhan tersebut. Kami mohon keikhlasannya. Tentu kita juga meminta doa mereka untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji kita," kata Hari Prakoso.

Pada kesempatan sama Tim Sahid Tour, Asep Imam S memaparkan kesiapan Sahid Tour dalam pelaksanaan haji 2026. Menurutnya semua kontrak akomodasi hotel dan menu makan sudah tuntas di Arab Saudi. Begitupun proses paspor, sedangkan untuk visa dijadwalkan tuntas pada 1 Syawal 1447 H. "Insya Allah kita Sahid Tour sudah siap semua, hanya dua kali lagi manasik secara daring dan luring di Yogyakarta. Lalu pada tanggal 18 Mei kita berangkat ke tanah suci," papar Asep.

Puasa dan Haji

Pada tausiyahnya, KH Imam Tohari yang juga pembimbing haji Sahid Tour memaparkan keterkaitan erat hubungan antara ibadah puasa Ramadhan dengan ibadah haji. "Ramadhan dan haji rangkaian tak terpisahkan. Sebelum berhaji kita di upgrade atau dilatih terlebih dulu dengan ibadah puasa atau shiyam. Sehingga nanti mental spiritual kita lebih siap," kata Hamim Tohari. Dia mengupas ayat Quran yang terkenal Al Baqarah ayat 183 yang mewajibkan beribadah puasa. Bahwa kewajiban puasa atau shiyam hakikatnya adalah imsak atau menahan.

"Dengan puasa secara spiritual kita menahan nafsu yang tidak terkontrol atau negatif. Sementara, dewasa ini dunia mengajarkan kita untuk serba cepat dengan kemajuan teknologi. Kita bisa pesan online makanan siap tersaji. Nah, lebih cepat lebih baik itu ajaran dunia sekarang. Maka dengan shiyam mengajarkan untuk kita tahan, kita delay. Ini ajaran luar biasa melatih keinginan kita diajarkan untuk mampu menahan diri," paparnya.

Maka selama satu bulan melalui shiyam, Allah ajarkan kita menahan diri dari makan, kebutuhan biologis atau sex. Ini tidak distop tapi untuk ditahan atau dikendalikan. Ia juga menyoroti fenomena korupsi akibat manusia tidak mampu menahan diri dalam mengejar syahwat menumpuk kekayaan dengan cara tidak halal.

Lalu apa hubungan kemampuan menahan diri dengan haji, ia mencontohkan pada prosesi pertama kali haji yakni berihram dengan berpakaian tidak berjahit, khususnya jemaah pria. Dengan ihram segala keinginan untuk tampil dengan segala atribut duniawi ditanggalkan.

"Melalui ihram dilepaskan semua atribut duniawi. Kita juga tidak boleh memotong kuku, berhubungan badan, semua kita menahan diri. Maka saya ajak kita semua berpuasa sebaik-baiknya karena sukses puasa kita sekarang akan menopang kesuksesan haji kita, insya Allah," pungkasnya.