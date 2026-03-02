Ferry Irwandi Jelaskan Ekonomi dengan Mudah Lewat Buku Prinsipil Ekonomi

Buku Prinsipil Ekonomi ditulis sebagai jembatan bagi siapa saja yang ingin mempelajari ekonomi secara masuk akal, relevan, dan aplikatif.(Dok. Istimewa)

FERRY Irwandi, Co-founder Malaka, menerbitkan buku pertamanya berjudul Prinsipil Ekonomi. Peluncuran buku tersebut digelar dalam rangkaian acara Malaka Books Grand Launch di Citywalk Sudirman, Jakarta, Minggu (15/2).

Ferry menjelaskan, ilmu ekonomi selama ini kerap dianggap berjarak dari kehidupan sehari-hari karena identik dengan angka dan grafik rumit yang hanya dipahami ekonom, akademisi, atau pejabat negara. Padahal, menurutnya, hampir setiap keputusan manusia berkaitan dengan prinsip ekonomi.

"Ekonomi bukan hanya tentang tarif impor dan IHSG, tapi juga tentang cara memilih pakaian, strategi mengatur waktu, perencanaan karier, hingga keputusan pertemanan. Singkatnya, ekonomi adalah ilmu tentang pilihan,” papar Ferry dalam keterangan, Senin (2/3/2026).

Ia menuturkan buku Prinsipil Ekonomi ditulis sebagai jembatan bagi masyarakat yang ingin mempelajari ekonomi secara masuk akal, relevan, dan aplikatif. Literasi ekonomi dasar dinilai semakin penting seiring berkembangnya berbagai instrumen finansial yang juga membuka celah penipuan. Dalam enam tahun terakhir, kerugian akibat penipuan investasi ilegal tercatat mencapai Rp139,65 triliun.

Antusiasme publik terhadap buku tersebut terlihat dari capaian penjualannya. Dalam waktu kurang dari dua bulan sejak dirilis, Prinsipil Ekonomi telah terjual 20.000 eksemplar dan meraih status national best seller.

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang turut hadir dalam peluncuran menyampaikan apresiasinya terhadap buku tersebut.

"Buku Mas Ferry Irwandi yang berjudul Prinsipil Ekonomi langsung masuk di reading list untuk saya baca dalam minggu ini. Literasi mengenai konsep-konsep dasar ekonomi itu sangat penting kalau kita mau memajukan nasib finansial kita secara umum. Semoga banyak teman-teman kita juga ikut baca,” ujar Tom.

Head of Economic & ESG Strategic Positioning Danantara, Masyita Crystallin, juga hadir dalam acara tersebut dan menilai buku karya Ferry mampu menyederhanakan konsep ekonomi yang selama ini dianggap sulit dipahami.

“Selama ini belajar ekonomi di FEUI sampai S3 ekonomi juga, buku ekonomi tuh nggak terlalu gampang dibaca. Tapi buku Prinsipil Ekonomi karya Ferry Irwandi ini bisa menangkap esensi ekonomi yang biasanya tidak mudah ditangkap, disajikan dengan bahasa dan contoh yang sederhana dan relevan dalam keseharian, sehingga mudah dipahami orang," ujar Masyita.

Rekaman seluruh sesi Malaka Books Grand Launch dapat disaksikan melalui kanal YouTube Malaka Books. (I-1)