Doa Malam Lailatul Qadar Lengkap: Arab, Latin, Arti & Amalan

Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih mulia dari seribu bulan. Di malam yang penuh keberkahan ini, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, khususnya memanjatkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon pengampunan total kepada Allah SWT.

Doa Utama Malam Lailatul Qadar

Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah RA, berikut adalah bacaan doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii."

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku."

Makna di Balik Doa Lailatul Qadar

Doa ini mengandung asmaul husna Al-Afwu yang berarti Maha Pengampun. Dalam tinjauan bahasa, Al-Afwu memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar memaafkan, yaitu menghapus atau melenyapkan. Dengan membaca doa ini, kita memohon agar Allah SWT menghapus seluruh catatan dosa kita tanpa menyisakan bekas sedikit pun.



Panduan Amalan di 10 Malam Terakhir Ramadhan

Agar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, para ulama menyarankan untuk melakukan rangkaian amalan berikut:

Memperpanjang Salat Malam: Melaksanakan salat Tahajud, Hajat, dan Witir dengan khusyuk.

Melaksanakan salat Tahajud, Hajat, dan Witir dengan khusyuk. Iktikaf di Masjid: Meluangkan waktu untuk berdiam diri di masjid guna fokus beribadah kepada Allah.

Meluangkan waktu untuk berdiam diri di masjid guna fokus beribadah kepada Allah. Memperbanyak Tilawah Al-Qur'an: Membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, terutama surat-surat yang berkaitan dengan kemuliaan malam ini.

Membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, terutama surat-surat yang berkaitan dengan kemuliaan malam ini. Zikir dan Istigfar: Membasahi lidah dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah serta memohon ampunan atas kesalahan masa lalu.

Membasahi lidah dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah serta memohon ampunan atas kesalahan masa lalu. Sedekah Subuh: Menyiapkan sedekah setiap malam di sepuluh malam terakhir agar bertepatan dengan malam kemuliaan.

Waktu Terjadinya Lailatul Qadar

Meskipun tanggal pastinya dirahasiakan, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil di akhir Ramadhan. Berikut adalah jadwal estimasi malam ganjil untuk tahun 2026:

Malam Ganjil Estimasi Tanggal (Masehi) Malam ke-21 Ramadhan Maret 2026 Malam ke-23 Ramadhan Maret 2026 Malam ke-25 Ramadhan Maret 2026 Malam ke-27 Ramadhan Maret 2026 Malam ke-29 Ramadhan Maret 2026

People Also Ask (FAQ)

Apakah doa ini harus dibaca berkali-kali?

Ya, sangat disarankan untuk membacanya sesering mungkin, tidak hanya sekali. Rasulullah SAW mencontohkan kegigihan dalam berdoa pada malam-malam terakhir Ramadhan.

Bagaimana jika saya tidak hafal teks Arabnya?

Anda tetap bisa membacanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang dipahami. Allah Maha Mengetahui niat dan isi hati hamba-Nya. Namun, membaca teks aslinya (Arab) tentu memiliki keutamaan tersendiri.

Kesimpulan

Malam Lailatul Qadar adalah kesempatan emas untuk meraih pengampunan total dan pahala yang tak terhingga. Dengan mengamalkan doa "Allahumma innaka 'afuwwun..." serta menjaga konsistensi ibadah di sepuluh malam terakhir, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dibebaskan dari dosa dan mendapatkan keberkahan malam seribu bulan.