Doa Malam Lailatul Qadar Lengkap: Arab, Latin, Arti & Amalan

Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih mulia dari seribu bulan. Di malam yang penuh keberkahan ini, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, khususnya memanjatkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon pengampunan total kepada Allah SWT.
Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah RA, berikut adalah bacaan doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
"Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii."
Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku."
Doa ini mengandung asmaul husna Al-Afwu yang berarti Maha Pengampun. Dalam tinjauan bahasa, Al-Afwu memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar memaafkan, yaitu menghapus atau melenyapkan. Dengan membaca doa ini, kita memohon agar Allah SWT menghapus seluruh catatan dosa kita tanpa menyisakan bekas sedikit pun.
Agar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, para ulama menyarankan untuk melakukan rangkaian amalan berikut:
Meskipun tanggal pastinya dirahasiakan, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil di akhir Ramadhan. Berikut adalah jadwal estimasi malam ganjil untuk tahun 2026:
|Malam Ganjil
|Estimasi Tanggal (Masehi)
|Malam ke-21 Ramadhan
|Maret 2026
|Malam ke-23 Ramadhan
|Maret 2026
|Malam ke-25 Ramadhan
|Maret 2026
|Malam ke-27 Ramadhan
|Maret 2026
|Malam ke-29 Ramadhan
|Maret 2026
Ya, sangat disarankan untuk membacanya sesering mungkin, tidak hanya sekali. Rasulullah SAW mencontohkan kegigihan dalam berdoa pada malam-malam terakhir Ramadhan.
Anda tetap bisa membacanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang dipahami. Allah Maha Mengetahui niat dan isi hati hamba-Nya. Namun, membaca teks aslinya (Arab) tentu memiliki keutamaan tersendiri.
Malam Lailatul Qadar adalah kesempatan emas untuk meraih pengampunan total dan pahala yang tak terhingga. Dengan mengamalkan doa "Allahumma innaka 'afuwwun..." serta menjaga konsistensi ibadah di sepuluh malam terakhir, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dibebaskan dari dosa dan mendapatkan keberkahan malam seribu bulan.
