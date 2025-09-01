Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Reynaldi Andrian Pamungkas
01/9/2025 21:05
13 Dampak Sering Keluar Malam
Berikut Dampak Sering Keluar Malam(freepik)

KELUAR malam adalah aktivitas seseorang yang dilakukan di luar rumah pada waktu malam hari, biasanya setelah pukul 18.00 hingga dini hari.

Kegiatan ini bisa berupa nongkrong bersama teman, bekerja shift malam, berbelanja, menghadiri acara, hingga sekadar berjalan-jalan.

Berikut 13 Dampak Sering Keluar Malam

1. Kurang tidur

Tubuh jadi mudah lelah, sulit konsentrasi, dan produktivitas menurun.

Baca juga : 15 Dampak Negatif Sering Keluar Malam untuk Kesehatan

2. Menurunnya daya tahan tubuh

Karena jam biologis terganggu.

3. Risiko kesehatan meningkat

Seperti hipertensi, obesitas, dan gangguan metabolisme.

4. Mata panda

Kulit menjadi kusam akibat kurang istirahat.

5. Gangguan suasana hati

Lebih mudah stres, cemas, atau depresi.

6. Menurunnya prestasi akademik

Kerja menjadi kurang fokus.

7. Mengganggu pola makan

Sering ngemil atau makan tidak teratur saat malam.

8. Berisiko kecelakaan

Di jalan pada malam hari biasanya kondisi tubuh lelah.

9. Meningkatkan peluang terpapar

Berdampak bahaya sosial seperti pergaulan bebas, narkoba, atau kriminalitas.

10. Meningkatkan pengeluaran

Karena sering nongkrong atau hiburan malam.

11. Hubungan dengan keluarga terganggu

Karena jarang berkumpul di rumah.

12. Jam biologis tubuh berantakan

Hal ini mengakibatkan sulit tidur tepat waktu.

13. Ketergantungan gaya hidup malam

Sulit mengubah kebiasaan meskipun berdampak negatif.

Sesekali keluar malam tidak masalah, tapi jika terlalu sering bisa berpengaruh buruk terhadap kesehatan fisik, mental, hingga keuangan dan hubungan sosial. (Z-4)



Editor : Reynaldi
