13 Dampak Sering Keluar Malam

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KELUAR malam adalah aktivitas seseorang yang dilakukan di luar rumah pada waktu malam hari, biasanya setelah pukul 18.00 hingga dini hari.
Kegiatan ini bisa berupa nongkrong bersama teman, bekerja shift malam, berbelanja, menghadiri acara, hingga sekadar berjalan-jalan.
Tubuh jadi mudah lelah, sulit konsentrasi, dan produktivitas menurun.
Karena jam biologis terganggu.
Seperti hipertensi, obesitas, dan gangguan metabolisme.
Kulit menjadi kusam akibat kurang istirahat.
Lebih mudah stres, cemas, atau depresi.
Kerja menjadi kurang fokus.
Sering ngemil atau makan tidak teratur saat malam.
Di jalan pada malam hari biasanya kondisi tubuh lelah.
Berdampak bahaya sosial seperti pergaulan bebas, narkoba, atau kriminalitas.
Karena sering nongkrong atau hiburan malam.
Karena jarang berkumpul di rumah.
Hal ini mengakibatkan sulit tidur tepat waktu.
Sulit mengubah kebiasaan meskipun berdampak negatif.
Sesekali keluar malam tidak masalah, tapi jika terlalu sering bisa berpengaruh buruk terhadap kesehatan fisik, mental, hingga keuangan dan hubungan sosial. (Z-4)
Aktivitas ini bisa dilakukan karena alasan pekerjaan, hiburan, nongkrong, berolahraga, hingga urusan pribadi atau sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved