Anak Muda Didorong Jadi Pemimpin yang Berdampak Sejak Dini

Muda Sukses Roadshow Medan 2025(PGN)

Generasi muda Indonesia diajak untuk berani mengambil peran aktif dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Pesan ini disampaikan Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman, saat hadir dalam acara Muda Sukses Roadshow Medan 2025 yang digelar oleh Young on Top di Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Acara tersebut menghadirkan tiga sesi diskusi panel dengan tema UMKM, kepemimpinan, dan literasi keuangan. Antusiasme peserta begitu tinggi, terbukti lebih dari 1.200 anak muda Medan mendaftar untuk mengikuti diskusi. Dalam kesempatan itu, Fajriyah menekankan bahwa kontribusi generasi muda tidak selalu dimulai dari langkah besar, melainkan bisa dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten hingga membawa manfaat nyata bagi diri sendiri, komunitas, maupun lingkungan sekitar.

“Dampak itu pada dasarnya adalah nilai positif yang bisa dirasakan semua pihak. Tidak perlu berpikir seperti roket sains, karena langkah kecil pun bisa memicu perubahan besar,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (1/9).

Dalam konteks kepemimpinan, ia menggarisbawahi pentingnya refleksi diri. Menurutnya, seorang pemimpin lahir ketika mampu mengenali potensi, nilai, dan passion yang dimiliki, serta menunjukkan teladan lewat konsistensi, kedisiplinan, dan integritas. Ia pun mengutip prinsip Leaders Challenge, bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang “show the way, know the way, and go the way.”

Selain berbicara soal kepemimpinan, Fajriyah juga mendorong kaum muda lebih percaya diri mengambil peran sejak dini. “Keberanian untuk bertindak, kepekaan terhadap peluang, serta konsistensi menjaga nilai diri adalah kunci untuk menjadi pemimpin masa depan yang berpengaruh, baik di organisasi maupun di masyarakat,” tegasnya.

Acara ini merupakan bagian dari kolaborasi PGN dan Young on Top yang telah dimulai sejak Mei 2025 bertepatan dengan HUT ke-60 PGN. Sebelumnya, keduanya menggelar tujuh seminar online terbuka bagi mahasiswa seluruh Indonesia, di mana 20 peserta terbaik berkesempatan hadir di Young on Top National Conference 15 di Jakarta sekaligus mendapatkan beasiswa pendidikan.

Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Deputi Kemenko PMK Leontinus Alpha Edison, Rektor Universitas HKBP Nommensen, Richard A M Napitupulu, Founder & CEO Young on Top Billy Boen, dan Puteri Indonesia Sumatera Utara 2022 Sarah Pia Desideria Pandjaitan, semakin memperkaya inspirasi yang dibawa untuk para peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak muda Indonesia semakin termotivasi untuk mengenali potensi diri, membangun karakter kepemimpinan, serta konsisten menebarkan dampak positif di lingkungan masing-masing. (E-3)