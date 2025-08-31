Pulihkan Penglihatan, Puluhan Pasien Jalani Operasi Katarak Gratis(Istimewa)

SUASANA haru dan sukacita menyelimuti Auditorium Mitra Keluarga Cibubur pagi ini. Tidak ada seminar atau talkshow, yang ada adalah misi kemanusiaan yang mengubah hidup: Operasi Katarak Gratis bagi puluhan pasien dari keluarga kurang mampu.

Di balik dinding ruang operasi, bukan sekadar teknologi canggih yang bekerja, tetapi juga dedikasi dan kepedulian tim medis yang menjalankan tugas dengan penuh cinta.

Dalam inspeksi langsungnya, dr. Sri Widiyaningsih, MARS, Direktur Mitra Keluarga Cibubur, menyapa setiap keluarga yang menunggu dengan penuh semangat. Mata berbinar saat ia membagikan visinya: acara ini merupakan puncak dari rangkaian program sosial yang dimulai dengan proses screening ketat pada 24 Agustus lalu.

Antusiasme masyarakat yang tinggi menunjukkan besarnya kebutuhan akan layanan kesehatan mata yang terjangkau dan berkualitas.

“Inilah cara kami merayakan kemajuan medis, bukan dengan jargon-jargon teknis, tapi dengan aksi nyata yang langsung menyentuh hati dan hidup orang banyak. Tim dokter dan perawat kami adalah pahlawan melaksanakan misi kemanusiaan yang luar biasa mereka rela menghabiskan akhir pekan untuk sebuah tujuan yang mulia: memberi cahaya.” kata Sri Widiyaningsih

Bakti sosial ini juga dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat. Dengan penglihatan yang pulih, pasien bisa kembali produktif, meringankan beban keluarga, dan berkontribusi lebih pada lingkungannya.

“Kami percaya bahwa kesehatan adalah fondasi untuk segala kemajuan. Mata yang sehat membuka wawasan, dan wawasan membuka masa depan. Ini baru langkah awal. Komitmen kami untuk community care akan terus bergulir dengan inisiatif-inisiatif lainnya," ujarnya.

