Infeksi Saluran Kemih pada Pria Usia 40-an: Penyebab, Gejala, dan Cara Penanganan yang Perlu Anda Ketahui

INFEKSI saluran kemih (ISK) lebih sering terjadi pada wanita, namun pria juga dapat mengalaminya. Biasanya, infeksi ini jarang terjadi pada pria muda, tetapi risikonya meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada pria yang berusia 40-an hingga 50-an.

Diperkirakan sekitar 12% pria akan mengalami infeksi saluran kemih setidaknya sekali dalam hidup mereka. ISK pada pria dapat memengaruhi beberapa bagian dari sistem kemih, termasuk ginjal, kandung kemih, ureter, dan uretra.

Apa saja penyebab, gejala, dan cara penanganan ISK pada pria usia 40-an? Berikut penjelasannya:

