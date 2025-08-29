Profesor USF Ubah Data Penurunan Populasi Tiram Florida Jadi Musik Jazz

Ilustrasi(IVY CEBALLO)

SEORANG profesor universitas, mengubah hasil penelitian timnya tentang menurunnya populasi tiram di Florida menjadi musik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan skala krisis yang serius kepada khalayak baru, dengan cara yang lebih menarik.

Heather O’Leary, profesor antropologi di Universitas St. Petersburg South Florida (USF). Bekerja sama dengan mahasiswa dan dosen musik, untuk membuat Oysters Ain’t Safe. Sebuah karya jazz lembut, yang mengubah data menjadi penelitian musik. Sebagai alternatif yang lebih menarik dibanding laporan teknis yang membosankan.

Menurut Heather O’Leary, aransemen musik ini menggunakan bahasa musik yang universal. Hal ini untuk menunjukkan bagaimana penangkapan ikan yang berlebihan, hilangnya habitat, perubahan iklim, dan penyebaran bahan kimia berbahaya yang memengaruhi terumbu tiram Florida yang rapuh.

Ia menjelaskan bahwa, orang-orang mungkin tidak mau menghabiskan waktu santai di Sabtu pagi atau Jumat malam, untuk memeriksa data pemerintah. Namun, semua orang sudah memiliki kemampuan alami, melalui mendengar, melihat, atau menciptakan seni untuk memahami sebagian dari masalah ini. Dengan kata lain, musik dan seni bisa menjadi jembatan untuk memahami isu lingkungan yang kompleks, tanpa harus membaca laporan teknis yang panjang.

"Saat Anda menonton seseorang bernyanyi atau menari, sebagian otak Anda akan menyala seolah-olah Anda sendiri sedang menari atau bernyanyi, dan melalui itu. Terbentuklah koneksi yang lebih dalam. Ancaman-ancaman pesisir ini adalah sesuatu yang bisa kita semua pahami. Hal ini membuatnya jauh lebih mudah dipahami dan menyenangkan, serta lebih menekankan pada penciptaan dan bukan pada berkubang dalam kecemasan,” ujar Heather O'Leary

Proses kreatif ini melibatkan mahasiswa pascasarjana ilmu kelautan, yang bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dari sekolah musik. Dibimbing oleh profesor musik Matt McCutchen. Mereka menafsirkan data ilmiah menjadi karya musik, yang siap dipentaskan secara langsung pada konser USF berikutnya di bulan Januari.

Selain pertunjukan langsung, proyek ini juga akan menampilkan partitur musik, karya seni mahasiswa, dan video musik. Komposisi tentang tiram ini melanjutkan kolaborasi sebelumnya, yang mengangkat isu pasang merah Florida dan ledakan alga yang berbahaya.

Awalnya, menurut O’Leary, proyek-proyek tersebut hanya sampingan yang menyenangkan. Namun, ia segera menyadari bahwa pendekatan ini, bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk menyampaikan isu lingkungan kepada publik. (The Guardian/Z-2)