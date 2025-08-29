Profesor USF Ubah Data Penurunan Populasi Tiram Florida Jadi Musik Jazz

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
SEORANG profesor universitas, mengubah hasil penelitian timnya tentang menurunnya populasi tiram di Florida menjadi musik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan skala krisis yang serius kepada khalayak baru, dengan cara yang lebih menarik.
Heather O’Leary, profesor antropologi di Universitas St. Petersburg South Florida (USF). Bekerja sama dengan mahasiswa dan dosen musik, untuk membuat Oysters Ain’t Safe. Sebuah karya jazz lembut, yang mengubah data menjadi penelitian musik. Sebagai alternatif yang lebih menarik dibanding laporan teknis yang membosankan.
Menurut Heather O’Leary, aransemen musik ini menggunakan bahasa musik yang universal. Hal ini untuk menunjukkan bagaimana penangkapan ikan yang berlebihan, hilangnya habitat, perubahan iklim, dan penyebaran bahan kimia berbahaya yang memengaruhi terumbu tiram Florida yang rapuh.
Ia menjelaskan bahwa, orang-orang mungkin tidak mau menghabiskan waktu santai di Sabtu pagi atau Jumat malam, untuk memeriksa data pemerintah. Namun, semua orang sudah memiliki kemampuan alami, melalui mendengar, melihat, atau menciptakan seni untuk memahami sebagian dari masalah ini. Dengan kata lain, musik dan seni bisa menjadi jembatan untuk memahami isu lingkungan yang kompleks, tanpa harus membaca laporan teknis yang panjang.
"Saat Anda menonton seseorang bernyanyi atau menari, sebagian otak Anda akan menyala seolah-olah Anda sendiri sedang menari atau bernyanyi, dan melalui itu. Terbentuklah koneksi yang lebih dalam. Ancaman-ancaman pesisir ini adalah sesuatu yang bisa kita semua pahami. Hal ini membuatnya jauh lebih mudah dipahami dan menyenangkan, serta lebih menekankan pada penciptaan dan bukan pada berkubang dalam kecemasan,” ujar Heather O'Leary
Proses kreatif ini melibatkan mahasiswa pascasarjana ilmu kelautan, yang bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dari sekolah musik. Dibimbing oleh profesor musik Matt McCutchen. Mereka menafsirkan data ilmiah menjadi karya musik, yang siap dipentaskan secara langsung pada konser USF berikutnya di bulan Januari.
Selain pertunjukan langsung, proyek ini juga akan menampilkan partitur musik, karya seni mahasiswa, dan video musik. Komposisi tentang tiram ini melanjutkan kolaborasi sebelumnya, yang mengangkat isu pasang merah Florida dan ledakan alga yang berbahaya.
Awalnya, menurut O’Leary, proyek-proyek tersebut hanya sampingan yang menyenangkan. Namun, ia segera menyadari bahwa pendekatan ini, bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk menyampaikan isu lingkungan kepada publik. (The Guardian/Z-2)
Tiram hidup segar asal Tongyeong, Provinsi Gyeongsang Selatan (Gyeongnam), yang juga merupakan produsen 60% tiram di Korea Selatan, akan diimpor ke Indonesia untuk pertama kali.
GELOMBANG panas laut yang belum pernah terjadi sebelumnya di lepas pantai Inggris dan Irlandia menimbulkan ancaman serius.
MOMEN berbuka puasa amat ditunggu, apalagi di hari pertama Ramadan. Salah satu hidangan yang bisa dicoba adalah Sapo Tahu Saus Tiram.
Outlet Oyster Dealer di Seminyak, Bali, terletak langsung dipinggir pantai dengan pemandangan alami laut Bali yang menampilkan spot terbaik.
Saat ini, oyster atau tiram menjadi salah satu pilihan hidangan laut yang semakin digemari bagi para pecinta seafood, walaupun dibandrol dengan harga yang cukup premium.
Video polisi pukul pengemudi kulit hitam di Jacksonville, Florida, viral dan picu kemarahan publik. Kasus ini soroti kekerasan berlebihan & rasisme sistemik.
Donald Trump dan Ron DeSantis tampil kompak membuka pusat penahanan imigran yang dijuluki Alligator Alcatraz di Everglades, Florida.
Serangan Mordechai Brafman dikaitkan dengan sentimen anti-Arab yang berkembang di AS. Ini dipicu oleh kebencian dan indoktrinasi anti-Palestina dalam komunitas pro-Israel di AS.
Pria Yahudi berusia 27 tahun di Miami ditangkap selama akhir pekan karena menembak dua orang Israel, yang dikiranya sebagai warga Palestina.
MORDECHAI Brafman ialah seorang fanatik pro-Israel dari Miami Beach, Florida, Amerika Serikat (AS), baru-baru ini menembak dua orang Israel karena mengira mereka ialah warga Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved