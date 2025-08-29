Prakiraan Cuaca BMKG Jumat, 29 Agustus 2025: Sebagian Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan

Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Jumat, 29 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil analisis, dengan kecepatan angin maksimum berkisar antara 15 hingga 20 knot, terpantau bibit siklon tropis 93W akan persisten dengan arah gerak ke arah barat hingga barat laut.

Intensitas ini diperkirakan persisten hingga menurun seiring dengan pergerakan menuju daratan Vietnam bagian utara.

Bibit siklon tropis 93W membentuk daerah konfluensi dan menginduksi low level jet di Laut Cina Selatan dan sebagian wilayah Filipina. Potensi menjadi siklon tropis dalam 48 jam ke depan tergolong rendah.

Sirkulasi siklonik terpantau di perairan timur laut Papua yang membentuk daerah konvergensi dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat.

Daerah konvergensi lainnya diprakirakan memanjang dari perairan barat Lampung hingga Sumatera Barat, perairan Kepulauan Riau, perairan selatan Kalimantan Selatan, Laut Sulawesi, Laut Timur, dan Laut Banda.

Sementara itu, daerah konfluensi juga diprakirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa.

Melalui kanal YouTube resmi BMKG, prakirawan BMKG Abdullah Akbar menyampaikan informasi prakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia:

Wilayah Pulau Sumatera

Berawan: Banda Aceh

Berawan Tebal: Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Jambi

Hujan Ringan: Medan, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung

Wilayah Pulau Jawa

Berawan Tebal: Jakarta dan Surabaya

Hujan Ringan: Serang, Semarang, dan Yogyakarta

Hujan Sedang: Bandung

Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Cerah Berawan: Kupang

Berawan Tebal: Denpasar dan Mataram

Wilayah Pulau Kalimantan

Hujan Ringan: Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda

Potensi Hujan Petir: Banjarmasin

Wilayah Pulau Sulawesi

Berawan Tebal: Manado, Kendari, dan Makassar

Hujan Ringan: Gorontalo dan Palu

Hujan Sedang: Mamuju

Wilayah Indonesia Timur

Berawan Tebal: Ambon dan Manokwari

Hujan Ringan: Ternate, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya

Hujan Sedang: Merauke

Suhu udara tinggi berkisar 30-34 derajat celcius diprediksi terjadi di Kota Palembang, Pangkal Pinang, Semarang, Surabaya, dan sekitarnya.

BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap ketinggian gelombang 2,5 sampai 4 meter di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia selatan Jawa.

Banjir rob juga berpotensi terjadi di pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta dan pesisir Maluku.

