Prakiraan Cuaca BMKG Jumat, 29 Agustus 2025: Sebagian Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Jumat, 29 Agustus 2025.
Berdasarkan hasil analisis, dengan kecepatan angin maksimum berkisar antara 15 hingga 20 knot, terpantau bibit siklon tropis 93W akan persisten dengan arah gerak ke arah barat hingga barat laut.
Intensitas ini diperkirakan persisten hingga menurun seiring dengan pergerakan menuju daratan Vietnam bagian utara.
Bibit siklon tropis 93W membentuk daerah konfluensi dan menginduksi low level jet di Laut Cina Selatan dan sebagian wilayah Filipina. Potensi menjadi siklon tropis dalam 48 jam ke depan tergolong rendah.
Sirkulasi siklonik terpantau di perairan timur laut Papua yang membentuk daerah konvergensi dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat.
Daerah konvergensi lainnya diprakirakan memanjang dari perairan barat Lampung hingga Sumatera Barat, perairan Kepulauan Riau, perairan selatan Kalimantan Selatan, Laut Sulawesi, Laut Timur, dan Laut Banda.
Sementara itu, daerah konfluensi juga diprakirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa.
Melalui kanal YouTube resmi BMKG, prakirawan BMKG Abdullah Akbar menyampaikan informasi prakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia:
Suhu udara tinggi berkisar 30-34 derajat celcius diprediksi terjadi di Kota Palembang, Pangkal Pinang, Semarang, Surabaya, dan sekitarnya.
BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap ketinggian gelombang 2,5 sampai 4 meter di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia selatan Jawa.
Banjir rob juga berpotensi terjadi di pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta dan pesisir Maluku.
Sumber: YouTube BMKG
