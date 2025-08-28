8 Tips Menaikkan Berat Badan secara Alami

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
BERAT badan adalah ukuran massa tubuh seseorang yang biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram atau pound.
Berat badan sering digunakan sebagai indikator kesehatan karena dapat menunjukkan status gizi seseorang, apakah tergolong kurus, ideal, kelebihan berat badan, atau obesitas.
Tambahkan porsi makan atau selipkan camilan sehat. Utamakan makanan padat gizi, bukan junk food. Contohnya adalah nasi merah, kentang, alpukat, kacang-kacangan.
Protein membantu membangun otot, bukan hanya menambah lemak. Sumber protein seperti telur, daging ayam, ikan, susu, tempe, tahu, kacang-kacangan. Targetkan 1,2-2 gram protein per kg berat badan.
Karbohidrat seperti nasi, roti gandum, oatmeal, ubi. Lemak sehat seperti minyak zaitun, alpukat, kacang almond, ikan salmon. Campurkan dalam setiap makan agar kalori meningkat.
Minum susu full cream, susu kedelai, atau yogurt. Smoothie bisa dicampur pisang, susu, madu, dan kacang-kacangan sebagai tambahan kalori sehat.
Olahraga angkat beban membantu meningkatkan massa otot, bukan hanya lemak. Fokus pada latihan compound seperti squat, bench press, deadlift.
Cobalah makan 5 sampai 6 kali sehari dengan porsi sedang. Tambahkan camilan sehat seperti roti isi selai kacang, buah kering, atau keju.
Tidur 7 sampai 9 jam per malam membantu pemulihan otot dan penyerapan nutrisi. Kurang tidur bisa menghambat pertambahan berat badan.
Stres bisa membuat metabolisme tidak seimbang. Coba relaksasi, meditasi, atau aktivitas yang menyenangkan agar tubuh lebih sehat dan mudah menambah berat badan.
Intinya, menaikkan berat badan yang sehat adalah meningkatkan massa otot dan lemak sehat, bukan lemak jahat dari makanan cepat saji. (Z-4)
Kembalinya kebugaran Mbappe terlihat jelas saat ia membantu Real Madrid menang 3-0 atas Oviedo di laga pekan kedua Liga Spanyol di Estadio Nuevo Carlos Tartiere.
Three Layers menjadi representasi dari nilai-nilai bahwa tubuh tidak perlu dipaksa berubah secara ekstrem, tetapi dirawat dengan kasih dan pemahaman.
Hasil skrining kesehatan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi DKI Jakarta. Pada skrining itu salah satunya ditemukan 62,09% obesitas.
Baik kekurangan maupun kelebihan berat badan bisa menimbulkan risiko kesehatan tertentu, sehingga penting untuk menjaga berat badan dalam kisaran ideal sesuai tinggi dan usia.
Dalam film Tak Ingin Usai di Sini, Bryan Domani memerankan karakter bernama K yang sedang mengidap penyakit serius.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved