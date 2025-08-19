Functional Freeze: Tanda-Tanda “Pembekuan Fungsional” pada Orang Tua dan Dampaknya

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
ISTILAH “Functional Freeze” atau “Pembekuan Fungsional” kini banyak dibicarakan di media sosial, sebagian karena kata-kata ini mampu menangkap pengalaman yang dirasakan banyak orang tua. Seperti harus tetap menjalankan tugas sehari-hari secara lahiriah, namun di dalam hati merasa mati rasa atau “beku”. Fenomena ini cukup umum terjadi pada orang tua, mengingat tingginya beban kerja yang sering kali tak terlihat namun harus ditanggung oleh para pengasuh.
“Orang tua mungkin tidak menyadari mereka sedang mengalami kondisi pembekuan fungsi karena mereka masih harus memberi makan anak-anak mereka, mengantar ke tempat janji temu, dan memenuhi kebutuhan dasar,” kata Miranda Nadeau , PhD, psikolog berlisensi dan pemilik Panorama Therapy.
Namun, jika kondisi ini tidak ditangani, hal itu bisa berdampak negatif pada kesehatan mental orang tua. Di samping memengaruhi hubungan mereka dengan anak-anak dan orang-orang terdekat.
Pembekuan Fungsional menggambarkan respons tubuh jangka pendek di mana seseorang melambat atau merasa terdisosiasi, biasanya akibat rasa takut atau kewalahan, atau upaya mempertahankan diri. Kondisi ini menunjukkan kontradiksi antara perasaan “terbeku” secara internal dan tetap harus “berfungsi” secara eksternal, sebuah pengalaman yang dialami banyak orang tua.
Meski beberapa gejala pembekuan fungsional mirip dengan kelelahan atau depresi, ada perbedaan penting yang perlu diperhatikan. Orang tua yang mengalaminya tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi secara emosional sering merasa terputus, kewalahan, dan mengalami keraguan. Jika kondisi ini berlangsung selama terus-menerus, hal tersebut bisa menjadi tanda depresi klinis.
Orang tua tetap menjalankan tugas sehari-hari untuk anak-anak mereka, tetapi secara emosional merasa terputus, yang bisa menimbulkan rasa bersalah, malu, atau frustrasi karena tidak bisa merasa terhubung atau puas.
Orang tua yang mengalami kebekuan fungsional sering menarik diri secara sosial dan emosional, sehingga aktivitas keluarga dan interaksi yang dulu menyenangkan terasa membebani.
Orang tua yang mengalami kelumpuhan emosional sering kesulitan mengurus rumah tangga dan merawat diri sendiri, kehilangan motivasi dan ketidakmampuan bertindak meski sudah berusaha merencanakannya.
Rutinitas dapat membantu menstabilkan kehidupan sehari-hari, tetapi ketergantungan berlebihan dapat membuat orang tua kesulitan bersikap fleksibel.
Orang tua yang mengalami kelelahan emosional sering kesulitan mengambil keputusan, sehingga cenderung mengatakan “ya” untuk segala hal. Keraguan kronis dan rasa kewalahan tanpa alasan jelas menjadi gejala umum dari kondisi ini.
Merasa tidak mampu menghadapi percakapan sulit atau konfrontasi, sehingga bisa menatap kosong, pergi tanpa bereaksi, atau tampak tenang tetapi kemudian menangis atau panik secara tiba-tiba.
Orang tua yang mengalami kebekuan fungsional bisa merasa takut atau enggan memulai hari, bahkan setelah cukup istirahat, dan mengalami perasaan datar.
Tanda-tanda kebekuan fungsional bisa jadi pertanda masalah lebih seriusm seperti depresi. Banyak orang tua mengalami hal ini tanpa menyadarinya. Karena depresi bisa muncul dengan cara dan penyebab yang berbeda-beda, penting bagi orang tua yang merasa “terhenti” seperti ini untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan. (parents/Z-2)
Ciri-ciri orang tua yang anaknya sukses besar menurut pakar. Ketahui 9 tanda ini untuk mendukung kesuksesan anak Anda!
Hadapi orang tua yang tidak menghargai dengan tips ampuh ini. Temukan cara membangun komunikasi sehat, menetapkan batasan, & meningkatkan harga diri. Klik sekarang!
MENGUJI keseimbangan dengan berdiri pada satu kaki dapat menunjukkan seberapa baik Anda menua. Demikian menurut studi baru yang diterbitkan dalam jurnal PLoS One.
Temuan tersebut mengungkapkan bahwa pria dengan ADHD mengalami penurunan harapan hidup 4,5 hingga 9 tahun, sementara wanita mengalami penurunan harapan hidup 6,5 hingga 11 tahun.
Saat ini handphone sudah dimiliki oleh setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk handphone yang cocok bagi orang tua tentunya berbeda, baik dari spesifikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved