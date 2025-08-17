Lepas Lalinju SMA Labschool UNJ, Menbud Fadli Zon Berpesan Teladani para Pahlawan

Ilustrasi(Dok Ist)

MENTERI Kebudayaan ( Menbud) RI, Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. memberikan pembekalan dan melepas secara resmi peserta Lari Lintas Juang atau Lalinju dari halaman Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu pagi (17/8).

Lalinju adalah kegiatan Lari pagi pada setiap peringatan hari kemerdekaan yang digelar Labschool UNJ. Peserta Lalinju adalah calon pengurus OSIS dan MPK dari SMA Labschool Jakarta, Kebayoran, Cibubur, Ciracas , Bintaro dan Cirendeu Tangerang Selatan (Tangsel) serta seluruh pengurus OSIS MPK yang akan purna bakti. Lalinju ini mengandung makna kesiapan generasi muda untuk menerima estafet kepemimpinan organisasi dengan dasar semangat rela berkorban dan pantang menyerah sebagaimana dicontohkan oleh para pahlawan bangsa.

Dalam sambutannya pada apel sebelum pemberangkatan, Fadli Zon menyampaikan pesan agar para siswa yang telah terpilih dari sekolah-sekolah dalam organisasi MPK dan OSIS yang akan bertugas menjadi pengurus senantiasa meneladani para pahlawan dan mengingat sejarah bangsa.

Baca juga : Fadli Zon Pastikan Lagu Indonesia Raya tidak Kena Royalti

"Adik-adik adalah generasi yang akan meneruskan kepemimpinan dan menjadi pemimpin di masa depan. Kesadaran kita terhadap sejarah menjadi sangat penting. Saya tahu, SMA Labschool UNJ merupakan sekolah yang tidak hanya menginginkan pencapaian-pencapaian prestasi akademik saja juga mendidik siswa-siswinya menjadi anak bangsa calon pemimpin yang mempunyai karakter," kata Fadlizon.

Dikatakan program ataupun kegiatan Lalinju di TMP selalu mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh pernah lupa terhadap sejarah, terhadap para pahlawan bangsa yang telah berjuang menjadikan bangsa yang merdeka.

Fadli Zon juga berpesan agar para siswa selalu menjaga kebinekaan yang ada yang merupakan kekayaan bangsa. "Sikap saling menghargai dan menghormati kebudayaan harus tertanam di hati para remaja. Perbedaan bukanlah ancaman tapi kekayaan dari 280 juta penduduk Indonesia dan menjadi modal untuk membangun sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.

Baca juga : Menbud Sebut Harmoni Sahabat Kila Bentuk Apresiasi Talenta Musik Indonesia

Pada akhir sambutan, Fadli Zon sekaligus melepas lari secara resmi dengan harapan kegiatan lari dapat berjalan aman dan lancar.

"Dengan mengucapkan Bismllahirahmanirahiim, saya lepas secara resmi lari lintas juang Labschool UNJ tahun 2025, dengan secara simbolis mengibarkan bendera start," tukasnya.

Hadir dalam apel Lalinju tersebut Prof. Dr. Totok Bintoro, M.Pd, selaku kepala Badan Pengelola Sekolah (BPS) Labschool UNJ, Prof. Dr. Aris Setyanto Nugroho, M.M. (BPH Labschool Cirendeu), Sjafril Ruslim, S.E, M.A. (BPH Labschool Cibubur), Dr. Anggara B.S., M.Si. (BPH Labschool Bintaro) serta kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dari enam SMA Labschool UNJ serta guru-guru pendamping.

Perjuangan Pahlawan

Prof. Dr. Totok Bintoro, M.Pd menyampaikan tujuan dari Lalinju ini adalah untuk mengingatkan kepada diri kita atas perjuangan para pahlawan untuk diinternalisasi dengan berlari sejauh 17 Kilometer untuk bisa merasakan perjuangan, kegetiran serta pengorbanan pahlawan di dalam memperjuangkan menjadi Indonesia yang merdeka. Totok berpesan untuk selalu mengingat jasa para pahlawan khusunya kepada para siwa pengurus OSIS dan MPK, seperti yang digaungkan oleh Bung Karno, JASMERAH: jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Usai apel selanjutnya para calon OSIS MPK diberangkatkan Lari menuju enam penjuru Labschool yaitu Rawamangun, Kebayoran, Cibubur, Ciracas, Bintaro,Cirendeu Tangsel dengan semangat juang dan sambil membawa tongkat dengan kibaran bendera merah putih para siswa berlari diiringi lagu-lagu penyemangat.

Jarak yang ditempuh SMA sekitar 17 kilometer, sedangkan SMP sekitar 8 kilometer merupakan simbolisasi tanggal dan bulan kemerdekaan RI. Untuk SMP Labschool mengambil start berbeda-beda seperti ada yang di halaman Kemenpora, Buperta Cibubur, Masjid Attin TMII, SMPN 236 Cakung serta Kantor Camat Tangsel.

Kendati jarak yang ditempuh cukup jauh, tetapi para siswa tetap semangat untuk menempuhnya. Adapun pembekalan sebelum hari pelaksanaan sudah dilakukan setiap sekolah dengan membiasakan lari pagi sebagai bekal penguatan fisik dan stamina.

Lalinju biasanya memakan waktu dua hingga tiga jam, sehingga pada pukul 08.00 WIB para peserta sudah sampai di sekolah masing-masing.

Selama prosesi lari didampingi patwal dari TNI maupun Polri untuk kemananan dan keselamatan siswa.Tidak lupa tim medis mendampingi selama kegiatan dilengkapi ambulans sampai lokasi untuk memberikan pertolongan apabila ada yang membutuhkan.

Sesampainya di sekolah, OSIS MPK melakukan upacara sekaligus serahterima jabatan pengurus OSIS MPK. Ada pidato akhir dan awal jabatan dari Ketua OSIS MPK.

Ada momen mengharukan manakala prosesi pelepasan jaket OSIS MPK lama oleh Kepala Sekolah dan pemakaian jaket OSIS MPK baru oleh orangtua masing masing serta penyiraman air bunga setaman oleh sekolah dan orangtua. Dengan Lalinju dan pelantikan OSIS MPK maka pengurus tahun kepengurusan 2025-2026 secara resmi akan menjabat selama satu tahun ke depan dan siap melaksanakan tugas dan program kerjanya.(H-2)