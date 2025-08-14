Menbud Sebut Harmoni Sahabat Kila Bentuk Apresiasi Talenta Musik Indonesia

Menteri Kebudayan Fadli Zon(ANTARA/Sinta Ambar)

MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan drama musikal yang digelar Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bertajuk “Harmoni Sahabat Kila” pada 19 Agustus mendatang merupakan bentuk apresiasi bagi talenta-talenta musik Indonesia.

“Dalam rangka apresiasi talenta-talenta muda, anak-anak Indonesia, acara drama musikal yang bertajuk Harmoni Sahabat Kila ini akan digelar pada 19 Agustus 2025 di Teater besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta,” ujar Menbud Fadli Zon saat memberikan sambutan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa.

Pentas yang merupakan rangkaian kegiatan Kila atau Kita Cinta Lagu Anak 2025 merupakan gerakan yang bertujuan menghadirkan kembali semangat penciptaan dan penampilan untuk lagu anak Indonesia.

Menbud mengatakan ekosistem lagu anak penting bagi perkembangan anak, terutama untuk menghadirkan pesan-pesan moral yang membangun karakter anak.

“Memang kita membutuhkan lagu anak-anak yang banyak membawa pesan-pesan moral, pesan-pesan yang menggembirakan yang ikut membangun karakter anak,” kata Fadli Zon.

Hal ini, menurutnya, berkaca dari anak-anak Indonesia yang kerap menyanyikan lagu yang sebetulnya untuk orang dewasa.

Lewat gelaran Kila, kata dia, diharapkan anak-anak dapat ikut serta menyanyikan lagu anak, hingga menciptakan kembali lagu anak yang berkualitas, dapat menjadi perbincangan alias viral.

Kehadiran anak dalam musik juga diharapkan mampu menghadirkan drama-drama musikal layaknya drama musikal Broadway.

Berkaca dari drama musikal kenamaan dunia, Fadli Zon pun berharap Indonesia juga mampu menghadirkan drama musikal dengan kualitas internasional lewat ekosistem yang mulai dibangun perlahan oleh pemerintah.

Ia memprediksi drama musikal pada masa mendatang di Indonesia bisa menjadi tren, sehingga mulai dari sekarang perlu disiapkan talenta-talenta mumpuni untuk mendukung hal itu.

“Saya kira ini perlu memang latihan-latihan, kompetisi yang semakin banyak. Tetapi saya melihat sekali lagi tren kita menuju ke sana, itu sangat memungkinkan,” ucap Menbud Fadli Zon.

Program Kila merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah membangun dan memperkuat ekosistem lagu anak Indonesia, sekaligus pada gelaran tahun ini merupakan rangkaian dalam memerahkan HUT Ke-80 RI. (Ant/H-2)