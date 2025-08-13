13 Dampak Kurang Makan Sayur untuk Kesehatan

A- A+

SAYUR adalah bagian tumbuhan yang biasa dikonsumsi sebagai makanan, terutama berupa daun, batang, akar, bunga, atau buah yang belum matang.

Sayur memiliki kandungan nutrisi tinggi seperti serat, vitamin, mineral, dan antioksidan.

Berikut 13 Dampak Kurang Makan Sayur

1. Kekurangan Serat

Sayur adalah sumber serat utama yang membantu pencernaan dan mencegah sembelit.

2. Sistem Pencernaan Terganggu

Kurang serat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit dan gangguan usus.

3. Risiko Penyakit Jantung Meningkat

Sayur mengandung antioksidan dan vitamin yang membantu menjaga kesehatan jantung.

4. Berat Badan Sulit Terjaga

Sayur rendah kalori dan tinggi serat membantu mengontrol berat badan.

5. Kekebalan Tubuh Melemah

Vitamin dan mineral dalam sayur penting untuk sistem imun yang kuat.

6. Kulit Kusam dan Tidak Sehat

Nutrisi dalam sayur membantu regenerasi kulit dan menjaga kelembapan.

7. Risiko Diabetes Meningkat

Kurang sayur bisa memengaruhi kadar gula darah dan sensitivitas insulin.

8. Kekurangan Vitamin dan Mineral

Sayur kaya vitamin A, C, K, folat, dan mineral penting lain.

9. Gangguan Fungsi Otak

Nutrisi sayur mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif.

10. Mudah Lelah dan Lesu

Kurang nutrisi dari sayur bisa menyebabkan energi menurun.

11. Masalah Kesehatan Tulang

Sayur seperti brokoli mengandung kalsium dan vitamin K yang penting untuk tulang.

12. Risiko Kanker Meningkat

Antioksidan dari sayur membantu melindungi sel dari kerusakan.

13. Gangguan Metabolisme

Kurangnya nutrisi penting dari sayur bisa memperlambat metabolisme tubuh.

Dalam pola makan, sayur berfungsi sebagai sumber serat yang membantu pencernaan, memberikan vitamin seperti A, C, K, dan folat, menyediakan mineral penting seperti zat besi, magnesium, dan kalium. (Z-4)