9 Tips Mengatasi Sakit Pinggang

SAKIT pinggang adalah kondisi nyeri atau ketidaknyamanan yang dirasakan di area punggung bawah, tepatnya di sekitar tulang belakang bagian bawah hingga panggul.
Biasanya sakit pinggang disebabkan oleh otot tegang atau cedera akibat aktivitas berlebihan, atau postur tubuh yang buruk saat duduk atau berdiri.
Berikan waktu tubuh untuk pulih, tapi jangan terlalu lama berbaring agar otot tidak kaku.
Kompres dingin bisa mengurangi pembengkakan pada 24 sampai 48 jam pertama. Kompres hangat membantu melonggarkan otot yang tegang setelahnya.
Lakukan peregangan khusus pinggang dan olahraga ringan seperti jalan kaki untuk menjaga fleksibilitas otot.
Jaga postur saat duduk, berdiri, dan mengangkat benda agar tidak membebani pinggang.
Kasur yang terlalu empuk atau terlalu keras bisa memperburuk sakit pinggang. Pilih yang sesuai kenyamanan tubuh.
Jika harus mengangkat, gunakan teknik yang benar, tekuk lutut dan jaga punggung tetap lurus.
Obat seperti paracetamol atau NSAID bisa membantu, tapi sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter.
Berat badan berlebih memberi tekanan ekstra pada pinggang.
Jika sakit pinggang menetap atau makin parah, segera periksakan ke dokter untuk diagnosis dan pengobatan tepat.
Gejala sakit pinggang akan merasakan nyeri tumpul atau tajam di bagian bawah punggung, kesulitan bergerak atau berdiri lama, dan rasa kebas atau kesemutan di kaki. (Z-4)
Sakit pinggang bisa bersifat ringan hingga berat, bersifat sementara atau kronis, dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika tidak ditangani dengan baik.
Kebiasaan duduk terlalu lama dapat menyebabkan area tulang belakang mengalami kekakuan, dan menimbulkan tekanan pada otot.
Kalau ada nyeri yang tidak membaik dengan obat, kemudian nyerinya mulai menjalar berarti ada penekanan pada syaraf pusatnya.
Rasa sakit ini bisa bersifat ringan hingga parah, berlangsung sebentar atau menetap dalam jangka waktu lama (kronis), dan bisa memengaruhi aktivitas sehari-hari.
Batu ginjal terbentuk dari endapan mineral, garam, dan zat sisa lainnya yang mengkristal akibat kebiasaan kurang minum.
