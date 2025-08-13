Berikut Tips Mengatasi Sakit Pinggang(freepik)

SAKIT pinggang adalah kondisi nyeri atau ketidaknyamanan yang dirasakan di area punggung bawah, tepatnya di sekitar tulang belakang bagian bawah hingga panggul.

Biasanya sakit pinggang disebabkan oleh otot tegang atau cedera akibat aktivitas berlebihan, atau postur tubuh yang buruk saat duduk atau berdiri.

Berikut 9 Tips Mengatasi Sakit Pinggang

1. Istirahat yang Cukup

Berikan waktu tubuh untuk pulih, tapi jangan terlalu lama berbaring agar otot tidak kaku.

2. Kompres Hangat atau Dingin

Kompres dingin bisa mengurangi pembengkakan pada 24 sampai 48 jam pertama. Kompres hangat membantu melonggarkan otot yang tegang setelahnya.

3. Peregangan dan Olahraga Ringan

Lakukan peregangan khusus pinggang dan olahraga ringan seperti jalan kaki untuk menjaga fleksibilitas otot.

4. Perbaiki Postur Tubuh

Jaga postur saat duduk, berdiri, dan mengangkat benda agar tidak membebani pinggang.

5. Gunakan Kasur dan Bantal yang Mendukung

Kasur yang terlalu empuk atau terlalu keras bisa memperburuk sakit pinggang. Pilih yang sesuai kenyamanan tubuh.

6. Hindari Mengangkat Beban Berat

Jika harus mengangkat, gunakan teknik yang benar, tekuk lutut dan jaga punggung tetap lurus.

7. Konsumsi Obat Pereda Nyeri

Obat seperti paracetamol atau NSAID bisa membantu, tapi sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter.

8. Jaga Berat Badan Ideal

Berat badan berlebih memberi tekanan ekstra pada pinggang.

9. Rutin Periksa Kesehatan

Jika sakit pinggang menetap atau makin parah, segera periksakan ke dokter untuk diagnosis dan pengobatan tepat.

Gejala sakit pinggang akan merasakan nyeri tumpul atau tajam di bagian bawah punggung, kesulitan bergerak atau berdiri lama, dan rasa kebas atau kesemutan di kaki. (Z-4)