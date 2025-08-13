12 Manfaat Buah Nangka untuk Kesehatan, Bisa Meningkatkan Imunitas

Headline
BUAH nangka adalah buah tropis yang berasal dari pohon Artocarpus heterophyllus, anggota keluarga Moraceae.
Buah ini dikenal berukuran besar bahkan bisa mencapai berat 20 sampai 50 kg per buah dengan kulit berduri halus berwarna hijau atau kuning ketika matang.
Nangka mengandung vitamin C, flavonoid, dan karotenoid yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga mengurangi risiko penyakit kronis.
Kandungan serat dalam nangka membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus.
Vitamin C yang tinggi membantu memperkuat daya tahan tubuh, membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit.
Antioksidan dan vitamin C pada nangka membantu merangsang produksi kolagen, sehingga kulit tetap elastis dan awet muda.
Meski manis, serat dalam nangka membantu memperlambat penyerapan gula, sehingga kadar gula darah lebih stabil.
Kandungan kalium pada nangka membantu menurunkan tekanan darah, sedangkan antioksidannya melindungi pembuluh darah dari kerusakan.
Nangka kaya karbohidrat kompleks dan gula alami seperti fruktosa dan sukrosa yang cepat diubah menjadi energi.
Mengandung magnesium, kalsium, dan vitamin C yang berperan dalam pembentukan serta perawatan tulang yang kuat.
Antioksidan, lignan, dan saponin pada nangka dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker.
Serat yang tinggi membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, sehingga membantu mengontrol nafsu makan.
Vitamin A dan beta karoten pada nangka berperan penting dalam mencegah rabun senja dan degenerasi makula.
Kandungan zat besi membantu mencegah anemia, sementara vitamin C membantu penyerapan zat besi secara optimal.
Daging buah nangka berwarna kuning, beraroma manis khas, dan memiliki tekstur kenyal. Rasanya manis legit dengan sedikit aroma harum yang unik. (Z-4)
