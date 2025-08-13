12 Manfaat Buah Nangka untuk Kesehatan, Bisa Meningkatkan Imunitas

A- A+

Berikut Manfaat Buah Nangka untuk Kesehatan(freepik)

BUAH nangka adalah buah tropis yang berasal dari pohon Artocarpus heterophyllus, anggota keluarga Moraceae.

Buah ini dikenal berukuran besar bahkan bisa mencapai berat 20 sampai 50 kg per buah dengan kulit berduri halus berwarna hijau atau kuning ketika matang.

Berikut 12 Manfaat Buah Nangka untuk Kesehatan

1. Kaya antioksidan untuk melawan radikal bebas

Nangka mengandung vitamin C, flavonoid, dan karotenoid yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga mengurangi risiko penyakit kronis.

2. Mendukung kesehatan pencernaan

Kandungan serat dalam nangka membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus.

3. Meningkatkan sistem imun

Vitamin C yang tinggi membantu memperkuat daya tahan tubuh, membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit.

4. Menjaga kesehatan kulit

Antioksidan dan vitamin C pada nangka membantu merangsang produksi kolagen, sehingga kulit tetap elastis dan awet muda.

5. Mengatur kadar gula darah

Meski manis, serat dalam nangka membantu memperlambat penyerapan gula, sehingga kadar gula darah lebih stabil.

6. Menyehatkan jantung

Kandungan kalium pada nangka membantu menurunkan tekanan darah, sedangkan antioksidannya melindungi pembuluh darah dari kerusakan.

7. Sumber energi alami

Nangka kaya karbohidrat kompleks dan gula alami seperti fruktosa dan sukrosa yang cepat diubah menjadi energi.

8. Mendukung kesehatan tulang

Mengandung magnesium, kalsium, dan vitamin C yang berperan dalam pembentukan serta perawatan tulang yang kuat.

9. Menurunkan risiko kanker

Antioksidan, lignan, dan saponin pada nangka dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker.

10. Membantu menurunkan berat badan

Serat yang tinggi membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, sehingga membantu mengontrol nafsu makan.

11. Menjaga kesehatan mata

Vitamin A dan beta karoten pada nangka berperan penting dalam mencegah rabun senja dan degenerasi makula.

12. Baik untuk kesehatan darah

Kandungan zat besi membantu mencegah anemia, sementara vitamin C membantu penyerapan zat besi secara optimal.

Daging buah nangka berwarna kuning, beraroma manis khas, dan memiliki tekstur kenyal. Rasanya manis legit dengan sedikit aroma harum yang unik. (Z-4)