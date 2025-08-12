Aryaduta Menteng dan Penjaga Laut Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Pulau Pari

Hotel Aryaduta Menteng dan kKomunitas Penjaga Laut menanam mangrove di Pantai Rengge,(Dok. Aryaduta Menteng)

HOTEL Aryaduta Menteng bersama komunitas Penjaga Laut menanam 1.000 bibit mangrove di Pantai Rengge, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, pada Jumat (9/8). Kegiatan ini bertujuan melindungi pantai dari abrasi, memulihkan ekosistem pesisir, menyerap karbon dioksida, dan menyediakan habitat bagi biota laut.

Marketing Communication Manager Aryaduta Menteng, Mohd R. Mohani, mengatakan perlindungan lingkungan memerlukan aksi nyata dan kolaborasi lintas sektor. “Tidak cukup hanya wacana atau dokumen kebijakan. Perlu aksi nyata,” ujarnya.

General Manager Aryaduta Menteng, Fajar Sukarno, menyebut kegiatan ini merupakan kolaborasi kedua dengan Penjaga Laut setelah tahun lalu menanam mangrove di Tanjung Pasir, Banten. Ia menegaskan pihaknya akan terus mendukung kegiatan serupa sebagai bentuk kepedulian hotel terhadap lingkungan.

Aksi tanam mangrove menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun ke-51 Aryaduta Menteng dan peringatan HUT ke-80 RI, yang juga diisi dengan pengibaran bendera raksasa di lokasi. Data menunjukkan luas Pulau Pari menyusut dari 45 hektare menjadi 41 hektare akibat abrasi, kerusakan mangrove, eksplorasi berlebihan, dan perubahan iklim.

Sekitar 50 peserta yang terdiri dari karyawan hotel dan relawan Penjaga Laut terlibat dalam kegiatan ini, bersama Kelompok Perempuan Pulau Pari serta influencer @dicapriadi dan @ipulsoedibjoe. Selain menanam mangrove, peserta berdiskusi mengenai sejarah Pulau Pari, potensi UMKM lokal, dan berkeliling pulau dengan sampan untuk melihat kondisi hutan bakau.

“Kita semua punya tanggung jawab menjaga lingkungan. Tidak ada pihak lain yang akan melindunginya selain kita sendiri,” kata Mohani. (Z-10)