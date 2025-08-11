13 Dampak Kurang Istirahat untuk Kesehatan

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
ISTIRAHAT adalah keadaan di mana tubuh dan pikiran diberi waktu untuk berhenti dari aktivitas fisik maupun mental, dengan tujuan memulihkan energi, menjaga kesehatan, dan mengembalikan keseimbangan fungsi tubuh.
Dengan istirahat, maka bisa memulihkan tenaga, menjaga kesehatan organ tubuh, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, mengurangi stres dan ketegangan otot.
Kurang tidur membuat otak sulit memproses informasi, sehingga mudah lupa dan sulit berkonsentrasi.
Tubuh tidak mendapat waktu cukup untuk memulihkan energi, membuat rasa lelah terus-menerus.
Kurang istirahat mengurangi produksi sel imun, membuat tubuh rentan terserang penyakit.
Kurang tidur dapat memicu mudah marah, cemas, bahkan depresi.
Produksi kolagen menurun saat kurang tidur, membuat kulit cepat keriput dan kusam.
Kurang istirahat memengaruhi hormon lapar dan kenyang, sehingga nafsu makan meningkat.
Tidur yang cukup membantu menjaga tekanan darah, sedangkan kurang tidur dapat meningkatkan risiko hipertensi.
Kurang istirahat mengacaukan keseimbangan hormon, termasuk hormon pertumbuhan dan reproduksi.
Tidur membantu mengonsolidasikan memori, sehingga kurang tidur membuat sulit mengingat informasi.
Otot tidak pulih maksimal, membuat kekuatan dan stamina menurun.
Kurang tidur dapat mengacaukan metabolisme tubuh, memicu risiko diabetes tipe 2.
Kurang istirahat membuat mata merah, perih, dan sensitif terhadap cahaya.
Tubuh dan pikiran tidak segar, membuat aktivitas sehari-hari terganggu dan produktivitas menurun.
Istirahat bisa berbentuk fisik dengan tidur, duduk santai, atau berbaring. Dan istirahat mental, seperti meditasi, mendengarkan musik, atau melakukan hobi ringan. (Z-4)
Istirahat yang dimaksud mencakup tidur yang berkualitas, tidak hanya durasi, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak dan tidak terganggu.
Istirahat cukup terutama tidur 7–9 jam per malam untuk orang dewasa sangat penting agar tubuh dan pikiran tetap sehat.
Shayne Pattynama membagikan cara-cara sederhana untuk Break The Rush atau meluangkan waktu untuk diri sendiri di tengah kesibukan sehari-hari dan kembali menemukan keseimbangan.
Micro sleep terjadi akibat kelelahan yang akut karena harus melakukan perjalanan darat yang jauh.
LAMA waktu istirahat di antara set latihan beban dapat menentukan seberapa cepat dan efisien Anda menambah ukuran dan kekuatan serta menghilangkan lemak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved