A- A+

Berikut Dampak Kurang Istirahat untuk Kesehatan(freepik)

ISTIRAHAT adalah keadaan di mana tubuh dan pikiran diberi waktu untuk berhenti dari aktivitas fisik maupun mental, dengan tujuan memulihkan energi, menjaga kesehatan, dan mengembalikan keseimbangan fungsi tubuh.

Dengan istirahat, maka bisa memulihkan tenaga, menjaga kesehatan organ tubuh, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, mengurangi stres dan ketegangan otot.

Berikut 13 Dampak Kurang Istirahat untuk Kesehatan

1. Menurunnya Konsentrasi dan Fokus

Kurang tidur membuat otak sulit memproses informasi, sehingga mudah lupa dan sulit berkonsentrasi.

Baca juga : 13 Dampak Kurang Istirahat bagi Kesehatan Tubuh

2. Mudah Lelah

Tubuh tidak mendapat waktu cukup untuk memulihkan energi, membuat rasa lelah terus-menerus.

3. Sistem Kekebalan Tubuh Menurun

Kurang istirahat mengurangi produksi sel imun, membuat tubuh rentan terserang penyakit.

4. Gangguan Mood

Kurang tidur dapat memicu mudah marah, cemas, bahkan depresi.

Baca juga : 15 Dampak Negatif Kurang Istirahat

5. Penuaan Dini

Produksi kolagen menurun saat kurang tidur, membuat kulit cepat keriput dan kusam.

6. Berat Badan Tidak Stabil

Kurang istirahat memengaruhi hormon lapar dan kenyang, sehingga nafsu makan meningkat.

7. Risiko Penyakit Jantung

Tidur yang cukup membantu menjaga tekanan darah, sedangkan kurang tidur dapat meningkatkan risiko hipertensi.

8. Gangguan Hormon

Kurang istirahat mengacaukan keseimbangan hormon, termasuk hormon pertumbuhan dan reproduksi.

9. Penurunan Daya Ingat

Tidur membantu mengonsolidasikan memori, sehingga kurang tidur membuat sulit mengingat informasi.

10. Menurunnya Performa Fisik

Otot tidak pulih maksimal, membuat kekuatan dan stamina menurun.

11. Gangguan Metabolisme

Kurang tidur dapat mengacaukan metabolisme tubuh, memicu risiko diabetes tipe 2.

12. Mata Lelah dan Kering

Kurang istirahat membuat mata merah, perih, dan sensitif terhadap cahaya.

13. Penurunan Kualitas Hidup

Tubuh dan pikiran tidak segar, membuat aktivitas sehari-hari terganggu dan produktivitas menurun.

Istirahat bisa berbentuk fisik dengan tidur, duduk santai, atau berbaring. Dan istirahat mental, seperti meditasi, mendengarkan musik, atau melakukan hobi ringan. (Z-4)