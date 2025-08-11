Empat Langkah Sederhana Mencegah Asam Urat

Ilustrasi penyakit asam urat.(Dok. Freepik)

ANGGAPAN asam urat hanya menyerang orang kaya ternyata keliru. Penyakit yang kerap disebut penyakit para raja itu kini umum ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, dengan prevalensi hampir 4% pada populasi dewasa di Amerika Serikat, dan trennya terus meningkat.

Peningkatan kasus asam urat berkaitan erat dengan populasi yang menua dan meningkatnya angka kelebihan berat badan. Obesitas dinilai menjadi faktor risiko yang lebih besar dibanding usia.

Penelitian terbaru yang dimuat di JAMA Network Open mengungkapkan, lebih dari tiga perempat kasus asam urat pada pria dapat dicegah.

Baca juga : Asam Urat juga Bisa Terjadi pada Anak, Ini Gejalanya

Analisis terhadap hampir 45 ribu pria selama 25 tahun menemukan empat faktor protektif untuk mencegah asam urat, yakni mempertahankan indeks massa tubuh (IMT) normal, tidak mengonsumsi alkohol, tidak menggunakan obat diuretik, serta mengikuti pola makan gaya DASH yang ramah jantung.

“Sebanyak 69% kasus asam urat pada pria dapat dihindari dengan keempat langkah ini,” tulis peneliti.

Namun, manfaat terbesar dirasakan pria dengan berat badan normal. Pada pria obesitas (IMT ≥30), efek perlindungan ketiga faktor lainnya cenderung minimal. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan berat badan merupakan syarat penting untuk mengoptimalkan pencegahan asam urat. (H-3)