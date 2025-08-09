Cita-Cita Bersama, Indonesia Ramah Disabilitas

Staf khusus Presiden RI 2019-2024 Angkie YudistiaV(ANTARA/Wahyu Putro)

INDONESIA memiliki mimpi yang besar agar adanya kesetaraan bagi teman-teman disabilitas untuk memiliki akses yang sama di sektor mana saja.

"Cita-cita kita sama yakni Indonesia ramah disabilitas memang dimulai dari ekosistem. Ekosistem yang saya bangun di pemerintah, dimulai dari kebijakan hingga lembaga,ini adalah bentuk legasi yang ditinggalkan dan diteruskan," kata Staff khusus Presiden RI 2019-2024 Angkie Yudistia dalam FIFest2025 di Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

Dan memang belum sempurna 100% tapi bukan berarti kami berhenti. Kami terus untuk bersuara dan terus untuk semaksimal mungkin berusaha yang terbaik yang kita bisa dengan kebanyakan tantagannya.

Baca juga : FIFest 2025, Tradisi Menuju Filantropi Berkelanjutan

"Walaupun saya bekerja lagi di daerah pemerintah, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Ini adalah saatnya untuk membangun ekosistem jauh selebih banyak dukungannya. Inilah akhirnya untuk kita berkolaborasi," ujar Angkie.

Sehingga selama ada kolaborasi maka ekosistem ramah disabilitas di Indonesia bisa terwujud. Peran dari masyarakat bisa membantu teman disabilitas untuk aktif di ruang dan kegiatan publik.

Founder dan CEO Silang.id Ahmad Yusuf mengatakan masyarakat bisa membantu membuka ruang untuk teman-teman tuli dan disabilitas untuk bisa bekerja atau bagi teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, di pendidikan, coba belajar bahasa isyarat.

Baca juga : Filantropi Indonesia Dorong Transformasi Sosial Lewat FIFest 2025, Dari Tradisi Menuju Ekosistem Berkelanjutan

"Dengan belajar bahasa isyarat ruang dimana bisa membuka diri dan teman-teman tuli itu bisa masuk ke ruang dengar. Jadi kita temui dia di tengahnya disitu, sehingga bisa terbangun yang namanya ramah tuli kalau bisa sebutnya seperti itu," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurniawan menekankan dengan membantu teman disabilitas merupakan satu inspirasi yang bisa ditularkan kepada masyarakt lainnya.

"Satu quote yang menginspirasi saya dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, adalah orang-orang yang membangkitkan kekuatan penyandang disabilitas dari Nabi Muhammad SAWyakni sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan rezeki, diberikan keberkahan, kebahagiaan adalah karena keberadaan penyandang disabilitas," ungkapnya.

Dengan begitu kita angkat hakat martabatnya, kita berdayakan, kita bangkitkan kekuatannya sehingga mereka bisa setara, bisa bermakna, bisa memberikan kontribusi buat bangsa dan negara, sehingga bisa sama-sama merasakan kemajuan bangsa di kemudian hari. (H-2)