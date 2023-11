Pererat Hubungan Indonesia-Jepang, Panasonic Dukung Ajang Jak-Japan Matsuri 2023

PRODUSEN elektronik, PT Panasonic Gobel Indonesia ikut mendukung pemahaman lintas budaya antara Jepang dan Indonesia, salah satunya dengan memeriahkan Jak-Japan Matsuri (JJM) yang diselenggarakan di Jakarta. Sejumlah produk elektronik dan teknologi terbaru dipamerkan Panasonic di Jak-Japan Matsuri seperti, kipas angin, penjernih udara (air purifier), dispensee, blender, setrika, dan lainnya. President Director PT Panasonic Gobel Indonesia Keisuke Nakagawa mengungkapkan, Panasonic sangat senang dapat mendukung Jak-Japan Matsuri 2023, karena hal ini menjadi bentuk nyata komitmen Panasonic dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang. Baca juga : Dukung Gaya Hidup Sehat, Panasonic Ikut Meriahkan BTN Jakarta Run 2023 Acara JJM juga memiliki dampak positif bagi masyarakat Indonesia, Panasonic, dan juga mendukung visi pemerintah dalam mempromosikan pertukaran budaya dan ekonomi antara kedua negara. "Kehadiran Panasonic di JJM bukan hanya sebagai peserta, tapi juga sebagai penghubung antara Indonesia dan Jepang yang sudah kami jalin lebih dari 60 tahun. Kami berharap, melalui produk-produk unggulan kami, Panasonic dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat di kedua negara dan juga masyarakat, agar dapat merasakan kebahagiaan setiap harinya, seperti tagline Panasonic Live Your Best." ujar Keisuke. Baca juga : Panasonic Sematkan Kecerdasan Buatan dalam Produk Mesin Cuci Terbaru Dalam Jak-Japan Matsuri, Booth Panasonic tidak hanya menawarkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Pada tahun ini, Panasonic juga menyelenggarakan Kuis on the spot, Photo Challenge, dan Wheels of Happiness. Head of Communications PT Panasonic Gobel Indonesia Viya Arsawireja menambahkan dengan fokus pada masa depan Panasonic dan keluarga di Indonesia, Panasonic berharap kolaborasi antara Indonesia dan Jepang terus berkembang, menciptakan kemajuan dalam bidang teknologi dan kehidupan sehari-hari. “Panasonic Gobel Indonesia mengundang semua pengunjung Jak-Japan Matsuri untuk mengunjungi Booth Panasonic, merasakan pengalaman berbelanja yang unik, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menarik yang diselenggarakan. Kami yakin, melalui acara ini, kita dapat terus memperkuat hubungan yang erat antara Indonesia dan Jepang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan” tutur Viya. Jak-Japan Matsuri sendiri adalah wadah pertukaran yang bertujuan untuk memperdalam saling pemahaman antara warga Jepang dan Indonesia. Acara ini pertama kali diselenggarakan pada 2009 dan telah menjadi platform yang penting dalam mempromosikan pertukaran budaya antar kedua negara. Tema JJM tahun ini, "Indonesia & Japan Always Together," menggambarkan komitmen bersama Jepang dan Indonesia untuk selalu bersatu dan menggabungkan kekuatan, tidak hanya dalam kondisi baik, tetapi juga dalam tantangan. (Z-5)

