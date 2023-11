KLHK Gelar Workshop Sempurnakan Renja Indonesia's FOLU Net Sink

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Workshop III Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di 16 provinsi, di Jakarta,, Kamis (9/11/2023). Acara ini merupakan rangkaian kerja institusional FOLU Net Sink 2030 yang telah diawali sejak tahun 2022. "Pada hari ini kita akan menyimak pemaparan dan menyampaikan gagasan-gagasan guna penyempurnaan substansi Renja (Rencana Kerja) 16 Provinsi," ujar Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono saat membuka workshop. Keenambelas provinsi tersebut yaitu Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Secara khusus Bambang menyampaikan terimakasih atas dukungan para gubernur dari 16 provinsi tersebut sehingga telah terbentuk Tim Kerja dan Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat Sub Nasional pada 16 provinsi. "Dengan begitu, kita dapat menyusun perencanaan aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan serapan karbon untuk pengendalian perubahan iklim," katanya. Mengakhiri sambutannya, Bambang mengucapkan selamat kepada para peserta yang melaksanakan Workshop III Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di 16 provinsi. Bambang juga mengajak para peserta untuk mengedepankan paradigma bekerja sama dan berkolaborasi. "Kita semua harus menjadi bagian dari solusi. Kita harus bersama mencegah kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat celcius," pungkasnya. Workshop diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama KLHK, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BRGM, Penasihat Senior Menteri LHK, Tim Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Tim Ahli, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kehutanan/LHK dari 16 provinsi, UPT KLHK, serta Tenaga Ahli Penyusun Renja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030. (RO/S-1)

