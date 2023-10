Physiogel Beri Edukasi Perawatan Kulit Kering dan Parenting untuk Para Ibu

AKTIVITAS dala rumah tangga, mulai dari mengurus rumah, merawat suami dan anak, hingga memenuhi berbagai tuntutan, merupakan tantangan besar yang menuntut para Ibu di Indonesia agar menjadi sosok yang tangguh.

Untuk mengapresiasi upaya para ibu super dan berbagi wawasan tentang parenting, serta serba-serbi kulit kering dan sensitif, merek produk kecantikan asal Korea, Physiogel, mengadakan rangkaian aktivitas seru dan inspiratif.

Physiogel menggelar acara ‘Hello Supermoms – The Happy Skin Talk: The Secret to Mom & Kid Happiness’ digelar di Playparq Kemang, Jakarta, Sabtu (21/10).

Helen Marlina selaku Head of Brand, Communication and Sustainability PT Anugerah Pharmindo Lestari yang menjadi perwakilan dari Physiogel menuturkan, “Physiogel memahami tanggung jawab luar biasa yang diemban para Ibu saat menjalani kehidupannya seketika menjadi seorang Ibu."

"Hello Supermoms' ini hadir untuk memberikan semangat kepada para Ibu dan menyegarkan kembali dari kelelahan saat menjadi seorang Ibu saat menjaga dan merawat buah hati serta semua anggota keluarga," jelas Helen.

Physiogel juga membagikan beberapa materi edukasi seperti cara merawat kulit kering dan sensitif bagi seluruh anggota keluarga hingga rahasia di balik hubungan ibu dan anak yang bahagia.

Relaksasi dengan Yoga Bersama

Para ibu super yang berpartisipasi disuguhkan sesi yoga bersama di awal acara untuk merelaksasikan tubuh dan pikiran.

Kemudian, mereka mendengarkan sharing serta talkshow mengenai seni parenting serta cara merawat kulit kering dan sensitif bersama Maizan Dianati, SPsi, M.Sc, dr Melia Yunita, SpA, dan beauty & lifestyle influencer populer, Mom Merry & Baby Moonela.

Dalam sesi Talkshow, Maizan Dianati menuturkan, "Memiliki me time adalah hak dari setiap ibu. Ketika ibu bahagia atau memiliki kondisi mental yang baik, anak pun dapat turut merasa bahagia dan mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya dengan maksimal.”

"Anak cenderung memiliki kulit yang lebih kering dan sensitif, oleh karena itu ibu harus pintar dalam memilih produk perawatan kulit yang tepat," jelas dr.Melia Yunita,SpA.

"Pilih produk yang sudah BPOM, dermatologist tested, terbuat dari bahan-bahan alami, dan tidak mengandung pewarna, pewangi, maupun pengawet buatan.” tambah dr. Melia.

Di akhir sesi Talkshow, Mom Merry juga turut memberikan testimoninya terhadap produk Physiogel.

“Produk-produk Physiogel sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan kulit Baby Moonela. Produk ini tidak hanya membantu menjaga kelembapan kulit, tetapi juga memberikan perlindungan yang dibutuhkan," tuturnya.

"Saya sangat merekomendasikan produk Physiogel sebagai sahabat untuk kulit kering dan sensitif bagi anak dan keluarga,” ucap Merry.

Physiogel, menurut Helen, dibuat menggunakan teknologi Biomimic yang mengandung berbagai komponen lemak, termasuk squalaene, ceramides, dan phospholipids.

Bahan-bahan ini diperoleh dari sumber alami seperti shea butter, minyak kelapa sawit, dan buah zaitun, yang terbukti efektif dalam melembabkan kulit kering dan mengatasi iritasi, termasuk masalah iritasi serius seperti eksim.

"Komponen pelembab utamanya adalah glycerin, yang memiliki kemampuan unik untuk mengunci kelembaban di dalam kulit," jelas Helen.

"Selain itu, komponen pelembab utamanya, yaitu glycerin dapat menahan air agar tetap berada di dalam kulit, sehingga Physiogel dapat memberikan kelembaban yang bertahan lebih lama, bahkan hingga 72 jam," terang Helen. (S-4)