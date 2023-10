Grup Band Legendaris Siap Hibur Tamu Tahun Baru di eL Hotel Bandung

MENYAMBUT tahun baru 2024, éL Hotel Bandung kembali menghadirkan promo yang bertajuk "éL-Vaganza 2024 ala Konser Musik tahun 90-an".

Java Jive Band akan menjadi bintang tamu dalam éL-Vaganza yang digelar eL Hotel Bandung, untuk menyambut Tahun Baru 2024. Java Jive merupakan salah satu band tahun 90-an di Indonesia.

Pada malam itu, éLVaganza juga menyediakan berbagai menu buffet all you can eat yang dapat dinikmati sepuasnya hanya pada tanggal 31 Desember 2023.

Baca juga: Lima Alasan Harus Memilih éL Hotel Bandung

Santap malam tamu akan ditemani dengan Live music performance dari Joy Music Entertainment, pertunjukan drama musical dari Nyentrik Production, permainan angklung modern dari Saung Angklung Udjo, serta performance yang meriah dari DJ Roulena Dhan.

Acara ini pasti akan menarik untuk dinikmati bersama keluarga hingga saat pergantian tahun.

Marketing Communication éL Hotel Bandung, Hani Hanipah menambahkan, éLVaganza juga memberikan paket kamar sudah termasuk sarapan pagi dua orang dan makan malam dua orang serta tiket acara malam tahun baru.

Baca juga: Fasilitas Lengkap Ruang Pertemuan éL Hotel Bandung

Harganya dibanderol mulai dari Rp 2.899.000,-Nett/Kamar/Malam untuk tipe kamar Lembong Deluxe. Dapatkan juga promo early bird dengan diskon 10% bagi yang memesan pada 1 october - 30 november 2023

Temukan pengalaman yang tak terlupakan di malam konser tahun baru 2024 bersama éL Hotel Bandung. "Dapatkan juga hadiah-hadiah menarik yang sudah kami siapkan," tandas Hani. (RO/S-4)