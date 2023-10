FST Universitas Terbuka Gelar The 3rd International Seminar of Science and Technology

UNIVERSITAS Terbuka (UT) melalui Fakultas Sains dan Teknologi (FST) menyelenggarakan The 3rd International Seminar of Science and Technology (ISST) pada Kamis (19/10/2023).

Seminar internasional ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Dies Natalis Universitas Terbuka yang ke-39.

ISST merupakan agenda rutin FST setiap tahunnya yang merupakan wadah bagi civitas akademik untuk mendiseminasikan produk akademik.

Pada tahun ini, ISST mengambil tema “Trends in Scienceand Technology for Sustainable Living”. Seminar ini mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. dan Rektor IPB University, Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si.

Seminar ini dibuka oleh Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darojat, Ph.D, yang pada sambutannya menyampaikan apresiasi kepada FST yang dengan terselenggaranya seminar ini menunjukkan komitmen FST dalam memberikan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan kehidupan berkelanjutan.

Pada seminar ini, ISST juga meluncurkan sebuah buku dengan judul “Trends in Scienceand Technology for Sustainable Living” yang merupakan hasil karya dosen-dosen di FST UT. Buku ini terdiri atas 20 judul artike ldengan mengusung berbagai topik sesuai bidang ilmu di FST UT.

Seminar ini menampilkan pembicara dari berbagai institusi pendidikan kelas dunia yang hadir langsung di UTCC seperti Prof. PanuwatSuppakul dari Kasetsart University, Thailand, yang membahas tentang tren kemasan makanan cerdas untuk kehidupan berkelanjutan.

Selain itu juga hadir secara daring, Prof. Erika Hausenblas dari Montan Universitat Leoben, Austria, kemudian Robert Smith, Director of Higher Educationan de Research Microsoft APAC, dan Prof. Deden Rukmana dari Alabama University.

Dari Indonesia sendiri, terdapat akademisi yaitu Dr. Vita Elysia, S.T., M.Sc. dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FST UT.

Seminar yang diselenggarakan secara hybrid ini, dihadiri oleh sekitar 108 pemakalah, dengan 35 di antaranya akan hadir secara luring di gedung Universitas Terbuka Convention Centre (UTCC) dan 73 secara daring melalui media zoom dan dihadiri ratusan peserta.

Kegiatan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube Universitas Terbuka. (RO/S-4)