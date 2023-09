Wapres Apresiasi Kontribusi UT Bagi Kemajuan Bangsa

UNIVERSITAS Terbuka (UT) merayakan hari jadi atau Dies Natalis yang ke 39, Senin (4/9). Sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi pelopor sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, UT terus berbenah agar tetap menjadi pionir dan makin kokoh.

Peringatan Dies Natalis ke 39 secara daring dan luring di Gedung UTCC, Pondok Cabe, Tangerang Selatan berlangsung semarak dihadiri Rektor UT Prof Ojat Darojat dan jajaran pimpinan serta Senat UT dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut Wapres KH Ma'ruf Amin yang hadir dan memberi sambutan secara daring memberi apresiasi pada UT yang telah berkontribusi bagi kemajuan bangsa. "Saya sampaikan apresiasi atas perjalanan panjang Universitas Terbuka dalam dunia pendidikan Indonesia, serta sumbangsih yang nyata bagi kemajuan bangsa. Sebagai pioner lembaga pembelajaran jarak jauh, UT telah membentuk sebuah tantangan dan budaya yang inovatif serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di banyak daerah di tanah air ," papar Wapres.

Wapres juga berharap keberadaan UT semakin mempersempit ketimpangan di Indonesia dan terus ber inovasi dan dedikasi."UT terus hidup demi wujudnya Indonesia maju, terus giatkan pembelajaran berbasis teknologi secara inklusif, serta ciptakan lingkungan belajar yang menstimulasi kreativitas dan budaya kerja sama," tukasnya

Ma'ruf juga meminta UT menjadi ladang yang subur bagi penelitian dan keahlian dan kecerdasan, semuanya merupakan aset yang tak ternilai bagi pertumbuhan bangsa di abad teknologi. "Mari kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai pilar utama perubahan dan jembatan yang akan mengantarkan kita pada masa depan yang gemilang," ungkap Wapres.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada sambutan secara daring juga apresiasi komitmen UT dalam meningkatkan mutu pendidikan. "Semoga usia yang semakin mapan ini menjadi percontohan dalam mengimplementasikan Kampus Merdeka. Selamat Ultah yang ke-39 UT. Mari wujudkan budaya baru Kampus Merdeka," tukas Nadiem.

Sambutan dan apresiasi secara daring juga disampaikan Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Plt Dirjen Diktiristek Prof Nizam,Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Prof Nunuk Suryani dan Ketua IKA UT Moeldoko.

Rekor MURI

Semakin membanggakan pada usianya ke 39, UT meperoleh penghargaan dari Rekor MURI. Penyerahan Rekor MURI disampaikan oleh Awang Raharjo. Jaya Suprana hadir melalui video ucapan selamatnya kepada UT.

Ojat mengaku bersyukur atas penghargaan Rekor Muri tersebut berkat kerja sama semua jajaran keluarga besar UT. "Alhamdulillah penghargaan Rekor Muri ini sebagai bukti apresiasi pihak di luar UT atas kinerja jajaran keluarga besar UT," kata Ojat.

Kategori MURI Award yang diterima UT pada tahun ini mencakup tiga kategori yaitu Perguruan Tinggi dengan Tempat Ujian di Negara Terbanyak dengan 51 Negara, Perguruan Tinggi dengan Ujian Online Terbanyak diikuti 468.847 Peserta Ujian, dan Perguruan Tinggi dengan Penjualan Bahan Ajar Terbanyak yakni 2.026.843 eksemplar.

Dalam rangkaian Dies Natalis ke-39, UT juga mengenalkan tampilan baru Website UT yang lebih kekinian dan fresh look dengan tujuan dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap keunggulan (selling point) UT. Selain itu UT juga meluncurkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan e-Asset dengan harapan masyarakat dan pegawai UT lebih mendapatkan layanan dan sistem informasi hukum dan aset-aset UT yang lebih up to date dan komprehensif. Juga dilakukan Penandatanganan MoU antara UT dan Pemkot Tangerang. (RO/R-2)