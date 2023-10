Pengusaha Ini Bangun Komunitas Untuk Berbagi dan Menginspirasi Sesama

KESIBUKAN sebagai seorang wiraswasta tidak membuat Stevanie Nathalya hilang kepedulian terhadap orang lain. Wanita yang karib disapa Queen Natha itu pun menginspirasi pembentukan Sahabat Queen Nathha (SQN), sebuah komunitas lintas wiiayah dan negara.

SQN memiliki misi mulia yang didorong oleh keinginannya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Komunitas ini anggotanya berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Manado, Maluku, Gorontalo, NTB, NTT, Malaysia, Timor Leste, Singapura, dan Inggris.

"SQN bukan hanya sekadar komunitas biasa, namun juga wadah bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berbagi pengalaman dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan," ujar Stevanie dalam keterangannya.

Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas SQN adalah bakti sosial. Mereka memiliki tujuan yang mulia, yakni meningkatkan rasa kepedulian dan solidaritas kepada sesama yang membutuhkan.

Dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang memerlukannya, mereka berusaha untuk mendorong kesadaran tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama.

Selain bakti sosial, SQN juga memiliki misi untuk memberikan wawasan dan motivasi kepada warga. Mereka ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran.

"Hingga pada akhirnya setiap orang dapat meraih kesuksesan dalam hidup mereka. Dengan kata lain, SQN ingin menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang.

Hobi yang Positif," imbbuh Stevanie yang mengaku hobi bernyanyi dan travelling.

Queen Natha juga mendirikan Yayasan Natha Raga Gemala Nusantara. Melalui yayasan ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.

Yayasan Natha Raga Gemala Nusantara memiliki misi yang jelas untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang mungkin kurang beruntung.

Melalui yayasan ini, Queen Natha mewujudkan visi mulianya untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.

"Yayasan ini dapat memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan dukungan ekonomi kepada individu atau kelompok yang memerlukan," jelasnya.

Queen Natha menjalani hidupnya dengan semangat dan keyakinan bahwa "Semua bisa menjadi Mungkin & There's always a way to succeed." Kutipan ini menjadi pegangan dalam hidupnya, menginspirasinya untuk terus berusaha mencapai tujuan nobelnya dan memberikan dampak positif pada banyak orang. (Z-5)