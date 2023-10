Doa Santo Mikael, Doa Perlindungan dan Mengusir Roh Jahat, dalam Berbagai Bahasa

DOA Santo Mikael merupakan sebuah doa yang ditujukan kepada Santo Mikael, malaikat pelindung dalam agama katolik.

Doa ini berguna untuk memohon perlindungan, bantuan, dan pertolongan dalam menghadapi kejahatan dan tantangan yang dihadapi manusia.

Sebagai pemimpin pasukan malaikat dalam pertempuran melawan kejahatan, Santo Mikael dihormati sebagai penjaga iman dan pelindung umat Kristen.

Doa Santo Mikael menjadi terkenal melalui sejarah Gereja Katolik, khususnya melalui doa Litani Santo Mikael yang tercatat sejak abad ke-6.

Doa ini telah digunakan umat Katolik sebagai sarana untuk memohon bantuan dan perlindungan Santo Mikael dalam melawan kejahatan, menghadapi godaan, dan menjaga iman.

Dengan demikian, umat Katolik dianjurkan untuk memanjatkan doa Santo Mikael agar mendapat perlindungan dari godaan setan. Mikael adalah malaikat yang berada di hadirat Tuhan Yang Maha Tinggi.

Lantas, bagaimanakah bunyi doa Santo Mikael?

Doa Santo Mikael

Bahasa Indonesia:

Santo Mikael, Malaikat Agung.

Belalah kami pada hari pertempuran.

Jadilah pelindung kami.

Melawan kejahatan dan jebakan si jahat.

Dengan rendah hati kami mohon,

kiranya Allah menghardiknya.

Dan semoga engkau, Hai Panglima pasukan Surgawi,

dengan kuasa Allah,

mencampakkan ke dalam neraka,

setan dan semua roh jahat lain,

yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa.

Amin.

Dalam Bahasa Inggris:

Blessed Michael, Archangel,

defend us in the hour of conflict;

be our safeguard against the wickedness and snares of the devil.

May God restrain him, we humbly pray;

and do thou, O Prince of the heavenly host,

by the power of God, thrust, down to hell, Satan,

and with him the other wicked spirits,

who wander through the world for the ruin of souls.

Amen.

Dalam Bahasa Latin:

Sancte Michael Archangele,

defende nos in proelio;

contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.

Imperet illi Deus, supplices deprecamur:

tuque, Princeps militiae Caelestis,

satanam aliosque spiritus malignos,

qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,

divina virtute in infernum detrude.

Amen. (Z-1)