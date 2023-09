Kampanyekan Kesadaran Terhadap Kesehatan Mental lewat #pelarianweekenders

KEPEDULIAN terhadap kesadaran kolektif isu kesehatan mental ditunjukkan Dash Sport dengan menggelar ajang #pelarianweekenders yang bersamaan dengan gelaran Dash Fest Vol. 2 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kampanye #pelarianweekenders menyasar kaum muda generasi milenial dan gen-Z untuk mengajak peduli dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan isu kesehatan mental.

Hal itu dilakukan dengan melibatkan puluhan anak muda berlari sejauh 3 kilometer di lintasan lari Stadion Madya dalam momen Pelarian Move. Aktivitas kampanye juga termasuk membuka kesempatan konsultasi dengan psikolog Hati Plong di ajang Pelarian Chit-Chat, membuka gerai #pelarianweekenders sambil membagikan stiker #pelarianweekenders sebagai upaya menggaungkan mental health awareness kepada masyarakat di sekitar stadion serta menawarkan berbagai merchandise kampanye.

Baca juga : Dosen FPPsi UNJ Ciptakan Permainan Literasi Kesehatan Mental Bagi Remaja

Business Director Creative Tribe Nadian Almatsier berharap Kolaborasi itu mewujud menjadi sebuah sinergi ampuh komunitas demi makin tumbuh berkembangnya kesadaran tentang kesehatan mental.

Kita semua perlu jadi sehat, fisik dan mental, khususnya masyarakat urban. Olahraga jadi salah satu #pelarian yang baik untuk kesehatan mental dari banyak aktivitas lainnya, makanya ini penting untuk jalan terus! Sekalian dalam kesempatan baik ini, kita ingin sampaikan, that we are happy and proud to see our good friend and family, Dash Sports growing so fast! We grow together. Happy Anniversary Dash Sports! Stronger Bigger and Happier," kata Nadian.

Baca juga : FWD Berkah Pendidikan Bantu Siapkan Anak Hingga Perguruan Tinggi

Ajang #pelarianweekenders yang digagas Creative Tribe berkolaborasi bersama HatiPlong, Dash Sports, Positive Vibes, RAD ROGUE, Disco Run dan Vox Populi Publicists ini digelar setiap bulan sepanjang tahun ini, menghadirkan safe space berupa sesi curhat dan diskusi sekaligus menghadirkan psikolog bagi siapa saja berkenan untuk berkonsultasi, serta menghelat beragam aktivitas positif. (Z-5)