Jelajahi Pesona Wisata Halal di Filipina

SAAT ini, wisata muslim secara signifikan mendorong pertumbuhan industri pariwisata global dengan kedatangan wisatawan Muslim diperkirakan mencapai 140 juta pada akhir 2023 dan sekitar 230 juta pada tahun-tahun berikutnya, dengan perkiraan pengeluaran sebesar USD 225 miliar pada 2028.

Di Filipina, Departemen Pariwisata sedang mengembangkan portofolio pariwisata halal dan menempatkannya pada daftar prioritas dalamRencanaPengembangan Pariwisata Nasional (NTDP) 2023-2028.

Dengan rencana prioritas pariwisata halal ini, Filipina dengan bangga mengumumkan usaha menariknya dalam dunia pariwisata halal, mengundang wisatawan dari seluruh penjuru dunia untuk merasakan perpaduan unik antara budaya, tradisi, dan pemandanganmenakjubkan.

“Kami bercita-cita untuk terus membuat kemajuan dalam mempromosikan pariwisata dan meningkatkan perekonomian kami untuk saudara-saudari muslim kami yang mengunjungi Filipina,” jelas Wakil Menteri Departemen Pariwisata Filipina. Pal Valderrosa Abubakar.

Sebagai negara tujuan wisata ramah Halal yang sedang berkembang, Filipina menawarkan beragam pengalaman luar biasa yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan muslim.

Bekerja sama dengan komunitas, dunia usaha, dan organisasi lokal, pemerintah Filipina telah bekerja tanpa kenal lelah untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pemahaman dan inklusivitas budaya. Wisata halal di Filipina bukan sekadar perjalanan; ini adalah jembatan yang menghubungkan budaya, membina koneksi dan persahabatan yang bertahan seumur hidup

Dengan kekayaan sejarah dan keterbukaan yang hangat, Filipina menjanjikan perjalanan tak terlupakan di mana bagi mereka yang ingin berwisata dengan unsu rhalal dapat menjelajahi beragam atraksi dan aktivitas di negeri ini.

Dari pantai berpasir putih bersih hingga pegunungan subur, dari pemandangan kota yang semarak hingga tempat peristirahatan pedesaan yang tenang, Filipina telah menyusun rencana perjalanan yang memenuhi keinginan wisatawan yang mencari petualangan otentik dan ramah halal.

Destinasi Baru Ramah Muslim Tahun Ini

Inti dari Pariwisata Halal di Filipina terletak pada komitmennya untuk menyediakan keramahtamahan luar biasa yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Wisatawan dapat menikmati beragam masakan bersertifikat Halal, menjelajahi masjid dan fasilitas shalat yang menakjubkan, dan melakukan aktivitas yang menghormati tradisi lokal.

Integrasi yang harmonis ini memastikan bahwa setiap pengunjung merasakanesensi sejati dari destinasi tersebut dengan tetap menghormati persyaratanberdasarkan agama mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya ini telah mendapatkan penghargaan Emerging Muslim-friendly Destination of the Year pada Halal in Travel Global Summit – sebuah acara industri penting – yang diadakan di Singapura pada30Mei - 1 Juni 2023 untuk menghormati tempat, kelompok, bisnis, dan orang-orang yang telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pasar perjalanan umat Islamtahun ini.

“Penghargaan ini merupakan penegasan atas upaya kolaboratif kami dalam memposisikan Filipina sebagai tujuan pilihan bagi wisatawan Muslim, dan secara strategis mengembangkan portofolio pariwisata halal di seluruh wilayah kami,” terang Departemen Pariwisata Filipina dalam sebuah pernyataan yang mengutip Menteri Cristina Frasco.

Mulai dari jalanan Manila yang ramai, ketenangan Palawan, festival yangsemarak, atau senyuman hangat penduduk setempat, Wisata Halal di Filipina menjanjikan perjalanan penemuan yang luar biasa. Terutama di Pulau Mindanao dan kepulauan Sulu di selatan negara yang terkenal sebagai lokasi indah denga npantai berpasir putih dan perairan biru kehijauan.

Menyambut wisatawan Muslim Indonesia

Untuk memudahkan perjalanan wisata Indonesia ke Filipina, tersedia penerbanganlangsung dari Indonesia (Cengkareng/CGK) ke Filipina (Manila) melalui Philippine Airlines (PAL) dan Cebu Pacific.

Filipina telah meluncurkan pedoman baru yang mengatur operasional dan pengakuan perusahaan akomodasi ramah Muslim. Hingga April 2023, DOT telah mencatat total 289 perusahaan Akomodasi Bersertifikat Halal atau Ramah Muslim secara nasional.

Kementerian Pariwisata Filipina juga menyediakan dana untuk akreditasi tidak kurang dari 50 restoran halal dalam menambah 65 restoran bersertifikat halal dan 172 restoran bersertifikat Ramah Muslim.

Fasilitas pendukung

Untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi dan layanan ramahMuslim, Filipina telah meluncurkan 10 Tourist Rest Area di seluruh negeri.

Lokasinya strategis di antara destinasi wisata, dengan toilet bersih, pusat informasi, pusat pengisian daya, dan Pusat Pasalubong untuk menyediakan tempat bagi usahakecil dan menengah setempat untuk menjual produk mereka.

Tidak hanya itu, Filipina juga meluncurkan aplikasi panduan wisata untuk membuat kunjungan ke Filipina berjalan lancar. Aplikasi ini menjadi aplikasi superyang akan menghubungkan wisatawan ke tempat wisata terakreditasi untukakomodasi, makanan, dan belanja.

Ini juga akan menawarkan perjalanan melalui transportasi terakreditasi, operator tur, dan pemandu wisata. Melalui ini, semuaaspek pengalaman perjalanan akan berada dalam genggaman pengunjung.

Salah satu fokus upaya kolaborasi Filipina dengan lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan adalah memperkuat perdamaian dan keamanan di destinasi wisata Filipina melalui ProgramTopCop. Per Mei 2023, Filipina telah melatih 7.133 polisi wisata di seluruh negeri.

Promosi untuk lalu lintas Muslim menjadi pusat perhatian di Kantor USEC Abubakar. DOT saat ini sedang mengembangkan seri video Muslim Traveloque, Buku Resep Halal untuk Kuliner Halal, Kalender Hijiri, seri video Kuliner Halal Mindanao, buku meja kopi seri kuliner Halal BIMP EAGA, dan Festival MakananHalal Idul Fitri.

Departemen Pariwisata Filipina juga telah meluncurkan kampanye wisatate rbaru, yakni “Love the Philippines”. Kampanye ini merupakan seruanuntukbertindak bagi setiap warga Filipina untuk mengingat keindahannegara, menghormati masa lalu dan menatap masa depan.

Jadi, mari jelajahi Filipina dengan cara yang belum pernah ada sebelumny adalam perjalanan yang memperkaya kehangatan keramahtamahan Filipina da nkeindahan bentang alam yang beragam.

Dari warisan budaya komunitas Muslim yang dinamis hingga pantai yang tenang dan pulau-pulau yang menakjubkan, pengalaman Anda di sini menjanjikan perpaduan harmonis antara iman, budaya, dan keajaiban alam.(RO/S-4)