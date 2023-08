Kampus UMN Kenalkan Sistem AI ke Mahasiswa Baru

ARTIFICIAL Intelligence (AI) merupakan kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Sehingga bisa mengurangi repetitif task supaya hasil pekerjaan lebih fokus. Namun, AI adalah asisten atau co-pilot dan kita (manusia) adalah pilotnya.

Hal tersebut terpapar pada Sidang Terbuka Senat Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kuliah Perdana untuk menyambut 2.752 Mahasiswa Baru Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 2023 di Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (25/8). Kuliah ini mengajak Mahasiswa Baru untuk lebih mengenali dunia Artificial Intelligence (AI) terutama kaitannya dengan masa depan dunia kerja di era gempuran AI.

Dalam sidang senat yang mengusung tema “Unggul Bersama Artificial Intelligence (AI)”, dihadiri oleh Rektor UMN Ninok Leksono yang menyambut mahasiswa baru UMN 2023 dengan hangat. Ia juga menyampaikan pesan pada Mahasiswa baru untuk meningkatkan soft skill dan persahabatan.

Ninok mengutip peribahasa Prancis yang terjemahannya ‘Mereka yang mendapat kehormatan, memikul tanggung jawab'. Ia mengatakan agar mahasiswa merenungkan lagi tujuannya belajar.

”Menurutnya, kelulusan bukanlah sekadar mengejar ijazah, tapi juga kualitas hidup dengan keahlian-keahlian lain,” ujarnya.

Di perkuliahan ini diulas penjelasan AI, prediksi perkembangan AI selama mahasiswa kuliah hingga mereka lulus, tantangan yang dihadapi dengan perkembangan AI ini, peluang yang akan ada seiring perkembangan AI, hingga kiat-kiat memanfaatkan AI selama perkuliahan. Sehingga mahasiswa akan lebih mengetahui perkembangan teknologi saat ini dan tidak asing dengan dunia AI untuk mempermudah pekerjaan.

Dalam kesempatan tersebut UMN juga menghadirkan keynote speaker Global Account Director Strategic Conglomerate SAP Indonesia Citra Giofany, yang memaparkan kelebihan-kelebihan AI dan menekankan tak perlu ada kekhawatiran manusia akan digantikan oleh AI.

Ia mencontohkan kerja jurnalis menggunakan AI. Jurnalis bisa capture peristiwa lalu AI generate draft awal. Dengan praktik itu, jurnalis punya output lebih banyak dan membuat konten lebih mudah. Meski jurnalis perlu mengecek lagi tulisannya apakah sudah bebas bias dan seterusnya.

"AI adalah asisten atau co-pilot dan kita (manusia) adalah pilotnya. AI mengerjakan tugas-tugas yang repetitif, sehingga manusia bisa fokus ke tugas yang lain. Focus to what really matter, only think about the essence," ujar Citra saat memberikan motivasi kepada para mahasiswa.

"Jangan takut digantikan oleh AI, karena AI tidak mungkin menyamai kecerdasan manusia. Miliki mimpi setinggi-tingginya, bahkan sampai ke bulan. Sejelek-jeleknya kita jatuh di antara bintang-bintang", ungkap Citra yang juga alumni Prodi Manajemen UMN 2013 ini.

Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 UMN akan dimulai Senin (28/08/2023). Sebelum memulai perkuliahan, di acara Kuliah Perdana ini para mahasiswa baru mengucapkan janji mahasiswa dengan lantang dan penuh rasa bangga. (Z-8)