Four Points oleh Sheraton Bali, Ungasan Siapkan Semua Kebutuhan Tamu

DENGAN menghadap Teluk Jimbaran, Four Points by Sheraton Bali, Ungasan, menawarkan kepada para tamu pengalaman hotel bintang 4 yang bergengsi dan terjangkau yang dibangun dengan layanan dan fasilitas lengkap. Hotel ini dirancang dengan mempertimbangkan wisatawan yang berlibur sembari berbisnis dengan memberikan Wi-Fi gratis dan ruang kerja yang besar disetiap kamar.

Untuk menambah kenyamanan, kamar suite yang ada dilengkapi ruang tamu dan meja makan terpisah. Ada juga 8 Ruang pertemuan dan 1 ballroom bebas pilar terbesar di Ungasan yang sanggup mengakomodasi kebutuhan acara dengan kapasitas 20 orang – 1.200 orang, termassuk kapel tertutup kaca untuk acara pernikahan yang indah menghadap ke Teluk Jimbaran dan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana.

Kebugaran juga menjadi fokus di Four Points dan para tamu memiliki akses 24 jam ke pusat kebugaran, layanan pijat, dan kolam renang tanpa batas dengan pemandangan Teluk Jimbaran yang ikonis.

Evolution Restaurant & Bar

Mulailah hari Anda dengan sarapan yang luar biasa dan akhiri dengan masakan asli Indonesia dan internasional yang buka dari pukul 06:30 WITA hingga 22:00 WITA. Atau, bersantai di kamar yang nyaman dengan santapan dalam kamar yang tersedia 24 jam. Pilihan bersantap termasuk restoran indoor-outdoor dan program Best Brews™ dengan bir lokal terbaiknya.

Hanya IDR100,000 untuk Dapat yang Kamu Ingini

Ketika menginap di hotel, tentu ada berbagai hal yang ingin para tamu lakukan untuk membuat pengalaman menginap menjadi lebih istimewa dan menyenangkan. Namun, terkadang untuk mendapatkan hal-hal tersebut umumnya memerlukan tambahan biaya yang tuiudak sedikit.

Oleh karena itu, Four Points by Sheraton Bali Ungasan hadir dengan penawaran promosi menarik, yaitu 'Hanya IDR100,000'. Dengan harga tersebut, para tamu dapat memilih salah satu benefit yang mereka inginkan, seperti 1 kali sarapan untuk dewasa, 2 kali sarapan untuk anak-anak, 1 kali cocktail, 2 botol bir, 1 kali dekorasi bulan madu, atau 30 menit pijat kaki.

Semua benefit itu dapat dipilih dengan harga IDR100,000 per benefit yang tentunya akan membuat menginap di Four Points by Sheraton Bali Ungasan terasa lebih istimewa.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi reservations.baliungasan@fourpoints.com/ atau telepon ke ; 0361 849 8000. Bagi anggota Marriott Bonvoy dapatkan points tambahan juga benefit lebih bagi anggota Marriot dengan reservasi melalui www.fourpointsbaliungasan.com. (RO/S-3)