Holiday Inn Express JIExpo Akomodasi Tepat untuk Nikmati Kemudahan Akses ke Jakarta Fair 2023  

PAMERAN dan hiburan terbesar Jakarta Fair Kemayoran akan kembali digelar pada 14 Juni - 16 Juli 2023 dalam rangka memeriahkan HUT Kota Jakarta ke-496 di area Jakarta International Expo (JIExpo) dengan keseruan tanpa batas! Holiday Inn Express Jakarta International Expo adalah hotel satu-satunya yang berlokasi di Jakarta International Expo Jakarta Pusat.

Hanya dengan berjalan kaki 5 menit sudah sampai di venue Jakarta Fair. Para tamu yang menginap di Holiday Inn Express Jakarta International Expo dapat menikmati kemeriahan Jakarta Fair tanpa perlu mengalami kemacetan di jalanan ataupun susah untuk mencari parkiran.

Selama periode event, Holiday Inn Express Jakarta International Expo memanjakan tamunya dengan memberikan promo paket menginap 'Feel the best experience of Jakarta Fair' mulai dari harga IDR650.000 nett untuk Standar Room. Paket tersebut sudah termasuk dengan 2 tiket masuk Jakarta Fair dan sarapan pagi untuk 2 orang di Holiday Inn Express Jakarta International Expo serta kesempatan memenangkan lucky draw.

Holiday Inn Express Jakarta International Expo mengajak masyarakat untuk menikmati keseruan dan eksplor kemeriahaan Jakarta Fair 2023, sebuah destinasi belanja, hiburan dan nostalgia untuk semua generasi. Jakarta Fair menawarkan berbagai diskon besar-besaran, konser musik, kuliner yang beragam, parade karnaval, wahana permainan, games, pesta kembang api, dan banyak fun activity.

Save your energy and your time dengan menginap di Holiday Inn Express Jakarta International Expo sambil liburan di Jakarta Fair 2023. Untuk pemesanan kamar serta informasi lebih lanjut mengenai promo tersebut dapat menghubungi +62 821-1136-7477 / +62 896-5439-5210 atau bisa menghubungi nomor tlp 021 – 2809 6000, bisa juga melalui email rsvn.jktie@ihg.com. (RO/S-3)