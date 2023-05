Harris Hotel Tebet Jakarta Tawarkan Paket Acara Halal Bihalal Lengkap

BERAKHIRNYA bulan suci Ramadan ditandai perayaan Idul Fitri atau Lebaran yang menjadi hari kemenangan bagi seluruh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Momen setelah Idul Fitri biasanya dimeriahkan dengan adanya Halal Bihalal untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga ataupun sanak saudara yang merupakan tradisi rutin yang digelar masyarakat.

Pada lebaran tahun 2023/1444 Hijriyah ini, Harris Hotel Tebet Jakarta menghadirkan penawaran spesial berupa paket Halal Bihalal dengan konsep All You Can Eat Buffet yang difasilitasi room rental untuk 4 jam dan live entertainment hanya dengan biaya Rp300.000/pax.

Sepanjang acara halal bihalal, suasana akan lebih lengkap dan lebih hangat dengan tambahan entertainment oleh Nirwana Accoustic sambil menyantap hidangan lezat dari Harris Tebet. Untuk macam varian menu yang akan disajikan dalam konsep nusantara food seperti ayam rica-rica, daging sapi lada hitam, mie goreng djawa, sop sosis bakso sayuran, berbagai macam varian cake, puding, serta juice.

Selain itu ada beberapa menu live cooking seperti sate ayam dan martabak yang akan menambah pilihan santap lezat para tamu undangan. Menu di Harris Hotel tebet memang sudah unggul dengan nusantara dan traditional foodnya.

Anda bisa mengajak keluarga dan teman-teman untuk reservasi promo Halal Bihalal Harris Hotel Tebet Jakarta segera dengan menghubungi nomor 08119104616.

Harris Hotel Tebet Jakarta yang berlokasi di Jalan Dr Saharjo No 191 merupakan properti ke-empat di bawah Harris Hotels and Resorts, yang didirikan pada Agustus 2002. Harris Hotel Tebet Jakarta merupakan hotel yang ditujukan bagi segmen pasar menengah dan menengah ke atas.

Hotel ini memiliki 168 Harris Room dan 12 Suite Room, 13 ruang rapat (termasuk 1 ballroom), Harris Café & Swimming Pool, Tube Bar, Juice Lounge & Bakery, Coworking Space, Kids Corner, Rayya Spa & Fitness, dan broadband Internet access.

Untuk keterangan lebih lanjut kunjungi https://www.discoverasr.com/en/harris/indonesia/harris-hotel-tebet-jakarta. (RO/S-3)