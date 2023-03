Ramadan Showcase Hadir di Kampoeng Ramadan HARRIS Hotel Tebet Jakarta

RAMADAN 1444 H telah tiba, HARRIS Hotel Tebet Jakarta mengadakan Ramadan Showcase buka puasa bersama di HARRIS Cafe & Swimming Pool Area dengan konsep Kampoeng Ramadan yang dihadiri oleh sejumlah media, influencer, dan corporate partner.

Beberapa di antaranya adalah Media Indonesia, Abang None DKI Jakarta, Abang None Jakarta Selatan, Abang None Jakarta Timur, dan beberapa tamu corporate partner lainnya.

Ramadan Showcase kali ini bertujuan untuk mengenalkan suasana hangatnya ramadan di Harris Hotel Tebet Jakarta, serta mempererat silaturahmi dengan media, influencer, dan corporta partner. Acara ini berlangsung lancar dan meriah.

”Untuk HARRIS Fans dapat menikmati beragam varian menu mulai dari Indonesian Food hingga Middle-Eastern Food siap meramaikan pilihan buffet all you can eat yang sudah tersedia tanpa harus menunggu lama," jelas General Manager HARRIS Hotel Tebet Jakarta Azizul Verdi.

"Cukup dengan harga Rp 218.000/orang dan sedang ada promo untuk pembelian 10 pax mendapatkan gratis 1 pax. Serta, dapatkan juga diskon 50% untuk anak – anak usia 6 – 12 tahun dan free untuk anak – anak di bawah 6 tahun,” kata Azizul Verdi.

Selain itu, dalam rangka memperingati Ramadan 1444H, HARRIS Hotel Tebet Jakarta menyediakan promo Ramadan Room Package dengan harga mulai dari Rp 970.000 sudah termasuk dengan 1 malam menginap di HARRIS Room, sarapan atau sahur untuk 2 orang, serta buka puasa di HARRIS Cafe & Swimming Pool untuk 2 orang.

Rasakan Kebersamaan Kampoeng Ramadan

Rangkaian hangatnya kebersamaan Kampoeng Ramadan ini juga dimeriahkan dengan penampilan spesial live music setiap hari oleh Nirwana Accoustic.

Jadi tunggu apalagi? Ajak keluarga dan teman - teman untuk reservasi promo Kampoeng Ramadan HARRIS Hotel Tebet Jakarta segera dengan menghub ungi nomor kami di 08119104616 (RO/S-4)