Mentari Intercultural School Juarai Debat dalam Bahasa Inggris 

BEBERAPA sekolah menengah atas (SMA) favorit yang diri dari siswa kelas 10 sampai 12 di Jakarta mengikuti kegiatan debat dalam bahasa Inggris yang bertajuk "Jakarta In Global'

Dalam grand final, Sabtu (15/4), akhirnya piala lomba debat itu akhirnya digondol oleh Mentari Intercultural School Jakarta setelah mampu mengalahkan Debater dari Labschool Jakarta.

Dalam Debat berbahasa Inggris ini, selain melahirkan Tim Juara Debat yang terdiri dari tiga orang mewakili sekolah, juga lahir The Best Speaker atau The Best Debater dan dalam kesempatan itu masih direbut oleh wakil dari Mentari Intercultural School yaitu Ahmad Moqtav Hidayat dari kelas 10.

Saat diminta komentar, Moqtav menyampaikan banyak hal baru diperoleh dari mengikuti program ini.

Kupas Dampak Artificial Intelligence (AI) dalam Debat

“Saya menyimak betul dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap pekerja, begitu juga dampak pajak untuk membangun kesejahteraan dan subsidi dalam ekonomi," kata Moqtav dalam keterangan pers, Minggu (16/4).

"Selain itu, dalam kegiatan ini juga terungkap bahwa social media infuencer tidak semua buruk karena faktanya banyak hal-hal positif dibangun seperti kegiatan saling membantu dalam kesulitan seperti bencana alam”, kata Moqtav tegas.

Oleh sebab itu, menurut Moqtav, memang pemerintah perlu lebih serius dalam berinventasi pada bidang AI ini, karena suka atau tidak suka, masa depan manusia akan bergantung pada AI ini.

Pemerintah Harus Dorong Pengembangan AI

“Tugas pemerintah menyiapkan masyarakat atau bahkan menjadi promotor dan fasilitator dalam pengembangan AI di tengah masyarakat seperti misalnya AI dalam bidang kesehatan,” pungkas Moqtav

Seperti diketahui, setiap tahun Labschool Jakarta menyelenggarakan lomba debat dalam bahasa Inggris yang bertajuk "Jakarta in Global".

Pada tahun 2023 ini, Labschool Jakarta m bekerja sama dengan Badan Bahasa Kemendikbud diselenggarakan Debat Berbahsa Inggris dengan tema Working Towards A Better Future dengan peserta sekolah-sekolah menengah atas di Jakarta. (RO/S-4)