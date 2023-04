Mal dan Hotel Metland Meriahkan Bulan Suci Ramadan 1444 H

RAMADAN dan Hari Raya menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Pusat perbelanjaan dan hotel akan menjadi tempat yang paling dikunjungi untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya maupun aktivitas berbuka puasa bersama masyarakat. Tingkat kunjungan mal mulai terasa peningkatannya pada awal April, akhir pekan lalu dan akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami perkirakan kenaikan kunjungan mall sekitar 30-40% dari rata-rata kunjungan harian, apalagi ketika THR sudah diterima oleh masyarakat pekerja,” jelas Direktur PT Metropolitan Land Tbk Santoso, Kamis (6/4).

Bulan Ramadan dan Hari Raya juga menjadi menjadi masa panen untuk tenant-tenant karena mayoritas masyarakat Indonesia merayakan Idul Fitri. Metland sebagai pengelola pusat perbelanjaan menggelar beragam program yang bisa menarik pengunjung untuk datang dan berbelanja, seperti di Metropolitan Mall Bekasi, Grand Metropolitan dan Metropolitan Mall Cibubur menyuguhkan hiburan tari sufi, gambus performance, rampag bedug dan dekorasi untuk menambah suasana Ramadhan bagi pengunjung.

Baca juga: Kolaborasi Kemendikbudristek-Metland Hadirkan Sarana Teaching Factory Program Keahlian Perhotelan

Grand Metropolitan dan Metropolitan Mall Bekasi juga mengadakan midnight sale pada 8 dan 15 April 2023 setelah dua tahun pandemi. Hampir seluruh tenant berpartisipasi dalam kegiatan midnight sale ini.

“Pengunjung punya waktu lebih panjang untuk berbelanja hingga pukul 24.00 serta program menarik seperti top spender yang berhadiah puluhan juta rupiah yang akan digelar pada tanggal tersebut,” tambah Santoso.

Penampilan spesial dari Ardhito Pramono & Maliq & D’essentials di Grand Metropolitan, Dikta Wicaksana & Budi Doremi di Metropolitan Mall Bekasi hingga Kotak Band di Metropolitan Mall Cibubur turut memeriahkan kegiatan midnight sale. Tidak ketinggalan Parkir gratis serta free drink juga diberikan selama periode midnight sale berlangsung demi mengakomodir antusiasme belanja pengunjung.

Baca juga: Metropolitan Golden Management Jamu Pelanggan Korporasi Jakarta, Banten dan Jawa Barat

“Beberapa tenant baru yang buka mengejar momen lebaran melengkapi pilihan pengunjung untuk memenuhi keperluan Hari Raya tahun ini,” tutup Santoso.

Bagi unit bisnis hotel, momen Ramadan dimanfaatkan untuk menambah pendapatan dengan menggelar beragam program kuliner berbuka puasa, seperti yang dilakukan oleh Hotel Horison Ultima Bekasi, Hotel Horison Ultima Kertajati dan Metland Hotel Cirebon.

Tidak hanya itu, wahana Waterplay di Grand Metropolitan juga turut meramaikan euforia Ramadhan dengan menghadirkan paket berbuka puasa yang menarik.Sejak awal puasa sampai dengan akhir minggu 1 dan 2 April lalu, untuk program berbuka puasa di hotel cukup diminati.

“Saat ini sekitar 60-80% kapasitas terisi untuk buka puasa bersama dan trennya akan terus meningkat memasuki minggu kedua dan ketiga puasa,” ujar Olivia selaku Direktur PT Metopolitan Land Tbk.

Adapun program yang diberikan adalah promo Iftar all you can eat dengan harga mulai dari Rp75.000 nett/pax hingga Rp250.000 nett/pax. Pengunjung dapat menikmati momen ramadan bersama dengan keluarga, teman maupun kolega dengan kuliner khas Indonesia, oriental hingga arabian food yang disajikan dan berbeda setiap harinya.

“Untuk hotel di luar kota seperti Metland Hotel Cirebon, Hotel Horison Ultima Kertajati akan menjadi destinasi mudik masyarakat Jawa Barat sementara itu Horison Ultima Seminyak Bali menjadi destinasi wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati libur lebaran untuk jalanjalan ke Bali,” imbuh Olivia. (RO/S-3)