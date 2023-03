Lamaran Nikah Banjiri Hari Ulang Tahun Suga BTS

SUGA, rapper grup musik asal Korea Selatan Bangtan Sonyeondan atau BTS merayakan hari ulang tahunnya ya ke-30, Kamis (9/3). Ajakan nikah ‘Yoon-gi Marry Me’ banjiri kolom komentar saat rapper tercepat BTS ini menyapa ARMY (sebutan penggemar BTS) di aplikasi ‘Weverse’.

“Halo semuanya, aku Suga, ini ulang tahunku,” sapa pria bernama lengkap Min Yoon-gi tadi malam.

Kehadiran suga dalam sesi menyapa penggemar tadi malam ramai komentar ajakan nikah. Biasanya, ajakan nikah datang hanya dari ARMY, namun tadi malam para member BTS juga ikut menggoda Yoon-gi dengan melontarkan komentar ‘Yoon-gi Marry Me’.

Anggota pertama yang muncul untuk membantu ARMY merayakan ulang tahun Suga adalah Park Jimin atau Jimin. Jimin termasuk di antara para ARMY yang mengomentari siaran langsung Suga.

Bersamaan dengan ucapan selamat ulang tahun, Jimin membuat semua orang tertawa dengan menuliskan komentar, ‘Marry Meeeeeee’ atau ‘Menikahlah denganku’.

Bahkan Suga terkejut dengan kecepatan kedatangan Jimin yang mulai menonton siaran langsung miliknya.

Selain Jimin, muncullah Jung Ho-seok atau J-Hope. Pria yang baru saja merilis albun ‘Jack in The Box’ ini, ikut merayakan ulang tahun Suga dan melontarkan komentar seperti Jimin, Yoon-gi Marry Me,’ atau ‘menikahlah denganku’. Bahkan, member 'bontot' BTS, Jeon Jungkook atau JK, ikut melempar komentar serupa.

Pelantun lagu ‘Daechwita’ ini juga mempertontonkan aksi tiup lilin lengkap dengan atribut ulang tahun seperti topi dan kue di hadapan para ARMY. Bahkan, Ia juga melantunkan lagu Lagu Its Not Love If IT Hurts Too Much sambil bermain gitar. Dengan suaranya yang khas, lantunan lagu milik Kim Kwang Seok terdengar amat syahdu. (Z-10)