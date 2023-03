PSMTI Tekankan Pentingnya Kolaborasi di Konferensi Marga Tionghoa se-Asia Tenggara dan Tiongkok

Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Wilianto Tanta menghadiri konferensi 10th Symposium of Chinese Clans in South East Asia & China cum International Youth Forum yang diselenggarakan di The Wembley A St Giles Hotel, Penang, Malaysia, Sabtu (4/3).

Dalam kesempatan tersebut, Wilianto mengaku sangat bersyukur dan gembira atas kesempatan yang diberikan untuk menghadiri Konferensi Marga Tionghoa se-Asia Tenggara dan Tiongkok ke-10.

"Saya sangat gembira dapat hadir di acara yang luar biasa ini dalam konferensi marga Tionghoa se-Asia Tenggara dan Tiongkok yang ke sepuluh," ujar Wilianto, saat memberikan sambutan.

Pria yang akrab disapa Wili itu juga menyinggung pandemi covid-19 yang telah mengajarkan manusia untuk bersatu dan saling berkolaborasi.

"Ada banyak hal yang dapat kita lakukan bersama-sama, baik di bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Saya berharap konferensi ini dapat membuahkan program-program nyata untuk mempererat kolaborasi dan persahabatan di antara kita terutama di bidang perdagangan," imbuh Wili.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pada Konferensi Marga Tionghoa se-Asia Tenggara dan Tiongkok ke-9 di Manila, Filipina, Indonesia diputuskan menjadi tuan rumah konferensi ke-11 yang rencananya akan diselenggarakan di Bali.

Untuk itu, Wili mengucapkan terima kasih serta memohon dukungan dari semua pihak terkait.

"Saya mengundang para delegasi untuk hadir di Indonesia, untuk menikmati wisata alam dan kuliner," tandasnya.

Adapun, PSMTI yang diketuai Wili adalah salah satu organisasi suku Tionghoa terbesar di Indonesia dengan pengurus yang tersebar di 32 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota.

Didirikan sejak 28 September 1998, PSMTI merupakan organisasi kemasyarakatan suku Tionghoa di Indonesia yang berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa. (HO/Z-11)