Mahasiswa FK USK Ukir Prestasi di Ajang IMTSTC 2023

MAHASISWA Fakultas Kedokteran (FK) yang tergabung dari Asian Medical Students Association - Universitas Syiah Kuala (AMSA-USK), berhasil mengukir prestasi dalam acara Indonesian Medical Students Training and Competition (IMSTC) 2023.

Tahun ini, AMSA Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta bertindak sebagai tuan rumah, dengan mengusung tema 'IMAGINE: Inclusive Management of Geriatry in the Modern Age'. IMSTC merupakan salah satu acara nasional tahunan AMSA-Indonesia yang menjunjung tinggi filosofi Knowledge'.

Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, mengaatakan kegiatan utama dari IMSTC yang diadakan oleh AMSA Indonesia pada tanggal 17 hingga 20 Februari 2023 ini meliputi lecture, talk show, training, serta beberapa cabang kompetisi. Kegiatan ini diikuti oleh 40 universitas yang menjadi bagian dari AMSA-Indonesia.

Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan, telah terpilih satu tim peserta Scientific Paper dan dua orang peserta Ideathon dari USK, sebagai finalis dan berkesempatan untuk mempresentasikan karyanya di hadapan dewan juri.

"Itu berlangsung di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Yogyakarta," kata Rektor.

Pada malam puncak IMSTC 2023, diumumkan bahwa pada cabang kompetisi Scientific Paper, tim dari USK yang terdiri atas Teuku Fais Duta (Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2021), M. Alif Naufal (Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2021), dan Ghina Tsurayya (Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2021) berhasil meraih gelar 2nd Winner.

Selain itu, pada cabang kompetisi Ideathon, Gaisha Hayya Alhaura Muchsin (Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2022) berhasil meraih gelar 1st Winner dan Siti Sarah Safira (Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2020) berhasil meraih gelar 2nd Winner.

"IMSTC merupakan ajang perlombaan yang bergengsi bagi kalangan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Senang rasanya bisa mendapatkan gelar juara ini, banyak ilmu dan pengalaman juga yang kami dapatkan di acara ini" tutur M. Alif Naufal dari Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2021.

"Semua orang di sana luar biasa, pintar, dan yang pasti sangat berusaha keras termasuk tim USK yang semalaman terjaga untuk persiapan lomba dengan maksimal dan saat pengumuman lomba masih tidak menyangka, terutama karena seluruh tim USK berhasil menyabet gelar juara" tambah Siti Sarah Safira asal Prodi Pendidikan Dokter angkatan 2020.

Seluruh Academic Delegates juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor USK, keluarga besar FK terutama Program Studi Pendidikan Dokter, AMSA-USK, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam mengikuti kompetisi nasional ini. (OL-13)

