Ajang Internasional IIETE 2023 Hadirkan Stand PTN, PTS, dan PT Luar Negeri

UNTUK ke-31 kalinya, pameran pendidikan internasional dengan nama Indonesia International Education Training Expo & Conference (IIETE) 2023 yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, pada 16-19 Februari.

IIETE 2023 menjadi ajang yang sangat strategis bagi calon mahasiswa untuk melihat dan mengenal lebih kampus yang akan menjadi tempat kuliah nanti, baik perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), maupun kampus dari luar negeri.

Hal tersebut dikemukakan Koordinator Umum, Kerja Sama, dan Humas Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Yayat Hendrayana, ketika membuka secara resmi IIETE 2023 di JCC, Jakarta, Kamis, (16/2).

Yayat mewakili Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Prof. Ir. Nizam, M.Sc yang tengah berada di Yogyakarta.

Ketika acara pembukaan berlangsung, sudah banyak pelajar dari berbagai sekolah yang datang mengunjungi pameran ini dan mereka terlihat serius mencari informasi di stand-stand pameran.

Acara pembukaan yang dihadiri juga Deputy Chief of Mission, Kedubes Rusia di Jakarta, Veronika Novoseltseva, Ph.D ini.

Dalam sambutannya, Yayat Hendrayana menjelaskan, IIETE menghadirkan sebanyak 80 ekshibitor dari PTN, PTS favorit dari Indonesia dan mancanegara, lembaga kursus, digital education, industri penunjang pendidikan dan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri.

Banyak kampus favorit yang hadir diantaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Surabaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Bina Nusantara, Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Terbuka, Akademi Televisi Indonesia (ATVI) dan banyak lagi.

Adapun kampus luar negeri yang hadir yaitu Malaysia (Kuala Lumpur International Education Consortium (KLIEC), Austria (University of Applied Sciences Upper Austria), Australia (Alliance College, Milcom Institute, Crown Institute of Higher Education/ Crown Institute of Business & Technology ), Rusia (Kazan Federal University), dan Turki (Ozyegin University, Studyfans, Bahcesehir University, Istinye University, Medipol University).

Yayat Hendrayana juga menginformasikan tentang perubahan dalam proses rekrutmen atau seleksi penerimaan mahasiswa baru, namanya juga berubah.

“Yang cukup signifikan tidak ada lagi tes akademik melainkan tes scholastic untuk kepentingan transformasi pendidikan,” kata Yayat.

ATVI sediakan alat latihan untuk presenter

Salah satu kampus yang mendapat perhatian pelajar di ajang pameran IIETE 2023 adalah Akademi Televisi Indonesia (ATVI).

Banyak pelajar yang ingin tahu dunia broadcast dan juga dunia digital, bahkan di dalam stann pameran, mereka ingin mencoba sebagai penyiar

Pimpinan ATVI, Melitina Tecoalu mengatakan, IIETE 2023 merupakan ajang yang sangat baik, bukan saja bagi perguruan tinggi negeri dan swasta, dan perwakilan perguruan tinggi luar negeri, tapi terutama buat adik-adik pelajar SMA maupun SMK yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

“Saya melihat di arena pameran, semua peserta menampilkan keunggulan masing-masing. Pengunjung bisa melihat, bertanya, dan berinteraksi dengan wakil perguruan tinggi di setiap gerai/stand,” kata Melitina.

Akademi Televisi Indonesia (ATVI), lanjut Melitina, juga tampil dengan keunggulan dan keunikan sebagai perguruan tinggi berbasis broadcast dan digital.

Pelajar bahkan bisa mencoba peralatan yang ada di gerai seperti teleprompter yang biasa membantu presenter atau pembaca berita di televisi.

“Tampak para pelajar mencoba menjadi presenter dan membacakan naskah berita. Ini merupakan pengalaman unik mereka hadir di gerai ATVI. Karena itu saya mengimbau para pelajar dan juga orang tua untuk datang ke arena IIETE 2023 ini,” ajak Melitina.

Melitina mengatakan, ATVI tengah membangun gedung kampus baru yang lebih representative untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan bersaing di era penuh kompetitif ini. (RO/OL-09)